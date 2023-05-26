Как незрячая москвичка создает ароматы для картин

Мария Ушакова не может видеть картины, скульптуры или красоту столичных улиц, зато может услышать их, почувствовать, почуять их аромат, а то и создать его.

© Мослента

Парфюмер бренда Pure Sense, она создавала ароматы для картин Айвазовского и Савинова, для Музея русского импрессионизма и Пушкинского музея.

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Почему запахи так важны для нас, чем пахнет утренняя Москва и для чего просить парфюмеров создать ароматы известных картин, скульптур и целых пространств, — об этом и многом другом Мария рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

Про ароматы картин

Ольфакторное искусство — это искусство работы с ароматическими веществами, как натуральными, так и синтетическими.

У нас в Pure Sense три человека в команде — «носы», те кто создает композиции. Прошлым летом нам предложили сделать ольфакторное сопровождение к трем картинам выставки «Александр Савинов. Миражи» в Музее русского импрессионизма. Там выставлялись и Борис Мусатов, и Петров-Водкин, — представители Саратовской школы.

Мослента

Это была наша первая работа с картинами. Мы поделили их, взяли, кому что ближе. Мне достались «Купальщицы в апельсиновой и оливковой рощице» Александра Савинова.

Музей предоставил очень подробное описание картин — что изображено, какие тона. И исходя из этого мы искали настроение, составляли композиции, подбирали душистые вещества.

Савинов эту картину писал на острове Капри, там изображен водоем, лето, торжество жизни, — цветы и женщины с детьми. Соответственно, и композиция создавалась жизнерадостная. Я задействовала ноты оливкового листа, персика, пиона, цитрусов.

Получилась цветочно-фруктовая композиция, которая, как мне кажется, соответствует тому, что изображено на картине.

Про запах котла алхимика

Зимой мы уже работали над картинами для новой выставки «Отличники». И опять же выбирали, кому что ближе. Мне достались картины Ивана Айвазовского «Часовня на берегу моря» и Генриха Семирадского «Дорога из Рима в Альбано», «Сказка» Исаака Бродского и «Лошадка» Василия Поленова. Мы также строили ароматическую композицию, созвучную описанию изображенного на полотне.

Когда композиции были готовы, мы их передавали музею для первичного выбора, на некоторые было по два-три варианта. И уже сотрудники музея выбирали то, что, по их мнению, ближе к экспозиции.

Ольфакторное сопровождение делается не только для незрячих, а в принципе для всех людей, кто может посмотреть на картину и сравнить свои ощущения от нее с тем, что он чувствует, вдыхая аромат. И это интересно. Мы получаем отзывы, в основном положительные и приятные. Есть конструктивная критика, и это тоже здорово — обратная связь, мы к ней прислушиваемся.

Была еще работа для Пушкинского музея — у них недавно проходила выставка «Котел алхимика, незрительное восприятие в искусстве». Там был объект современного искусства, который мы сопровождали ароматически. Необычный и, я бы сказала, немножко странный опыт. Там были скульптуры, предназначенные для того, чтобы ощущать их тактильно, нюхать и слушать. Одна — со звуками, одна — с источником тепла внутри, и еще для одной мы делали ароматическую композицию. Под скульптуру была помещена емкость с веществом, которое ароматизировало ее.

Аромат мы создали природный — про зелень, про глину и влажность леса. Сдержанная природная композиция. Автор скульптур — из Японии. Мы предложили несколько вариантов Пушкинскому музею, они их переправили скульптору, и тот выбрал то, что ему более созвучно. То, что для меня звучало подмосковным лесом, для него, возможно, ощущалось, как виды на гору Фудзи из бамбуковой рощи.

Про запахи, делающие места запоминающимися

Люди — существа с мультисенсорным восприятием. Мы воспринимаем окружающую действительность как комплекс из картинки, звуков, тактильных и осязательных ощущений. Так что у ароматов интересные перспективы. Возможно, они войдут в технологии создания дополненной реальности.

Мослента

Не так давно я читала о том, что фильмы собираются показывать в сопровождении ароматов. По-моему, и у Олдоса Хаксли в антиутопии «О дивный, новый мир» были подобные ощущательные кинотеатры.

В Москве уже сейчас ароматизируются рестораны и магазины. Это делается еще и потому, что запах запоминается, и многим хочется сделать свое пространство запоминающимся в городской среде, где мы постоянно сталкиваемся с ароматами самого разного происхождения.

Например, культура вейпов, которая пришла к нам не так давно, связана с ароматическими веществами.

И если раньше возле метро пахло табаком и бензином, то чем сейчас пахнет в центре Москвы утром около метро? Кофе и этими многочисленными вейпами.

Непонятно, из чего вообще делаются эти штуки. Тем не менее используются они повсеместно, и все мы с этими ароматами теперь знакомы.

Про ароматы для ресторанов и магазинов

Наш проект в том числе работает над ароматизацией пространств, и сейчас есть заказы для ресторанов. Подробностей рассказать не могу, потому что пока все это в работе. Чтобы ароматы оказались в этих пространствах, должен пройти довольно долгий процесс. Сначала проходит разработка, потом — производство нужного количества диффузоров и ароматизаторов.

Должна быть запоминающаяся деталь. Ведь когда мы наносим парфюм, мы тем самым немного о себе рассказываем. Это может быть и что-то легкое, невесомое, цветочное, чтобы пахнуть приятно. А в другом случае мы можем выбрать что-нибудь более пряное, насыщенное, возможно, сладкое или восточное.

Мослента

В любом случае аромат, который от человека исходит, становится частью его имиджа, частью впечатления, которое он производит на окружающих. То же самое и с пространствами.

Про дома, людей и запах русской бани

Я дома не использую ароматизацию. Во-первых, потому что хочу, чтобы рецепторы иногда отдыхали, а во-вторых, очень люблю естественные домашние запахи.

Когда приходишь к человеку в гости, там всегда есть свой собственный аромат, который рассказывает о хозяине — кто-то курит, кто-то часто варит кофе, у кого-то в прихожей пахнет смесью парфюмов. Мне с детства казалось прикольным, что у всех дома пахнет по-разному.

Запахи вокруг нас должны приносить удовольствие. Мы же выбираем то, что нам нравится. Многие любят дополнять аромат всего дома, а иногда — только ванной или кухни.

Сейчас популярны диффузоры для дома — ароматическая композиция помещается во флакон, в который вставляются ратанговые палочки, они пропитываются этой жидкостью и источают аромат. Другой вариант — ароматические саше, которые можно использовать в своем личном пространстве — машине или помещении, можно в шкаф повесить, можно в сумку положить. Мы такие делали.

Кто что любит. Знаю, что кто-то наносит парфюм на шторы. Я иногда использую ароматические свечи, но жгу их нечасто.

Мослента

У нас в коллекции есть две ароматические свечи, мы уже года полтора их выпускаем — одна гурманская, с ароматами вишни, шоколада и какао, а другая — про русскую баню. Там ноты березы и кедра, саган-дайли и даже ягоды можно почувствовать — бруснику. Называется Joy, есть в «Золотом яблоке». У меня был забавный случай, я показала ее одной знакомой, говорю: «Чем пахнет»? Она замялась: «Даже не знаю». «Ничего знакомого не почувствовала? — спрашиваю. — Баней не пахнет?» Она говорит: «Слушай, я тебе стеснялась это сказать».

Про важность выпечки

Так или иначе мы постоянно ароматизируем свое пространство подручными средствами. Варкой кофе или выпеканием булочек. Не знаю ни одного человека, которому не нравился бы запах свежей выпечки. Я сама их особенно часто затеваю в холодные времена, не потому, что хочется, а чтобы создать дома уют.

Такие, естественным образом получающиеся ароматы остаются у нас в памяти. Один из них — это запах яблок, собранных на даче осенью, когда она начинает клониться к дождливой, холодной поре. У Бунина в «Антоновских яблоках» это очень трогательно описано. Наверное, в нашей полосе мало равнодушных к такому запаху.

Про ароматы впечатлений и воспоминаний

Запахи сильно остаются у нас в памяти. И я пользуюсь таким приемом — когда еду в путешествие, беру с собой маленький флакончик духов. И потом они у меня очень сильно ассоциируются с теми местами, где я ими пользовалась. Очень хорошо такая связка работает. Точно так же, как с музыкой — мы ее слышим и вспоминаем определенные моменты своей жизни, когда она звучала, и как бы возвращаемся туда.

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То же самое с парфюмом, с ароматическими свечками, диффузорами. В зависимости от жизненного опыта, событий с одними и теми же запахами у всех разные ассоциации. Вдыхая один и тот же аромат шоколада, кто-то вспомнит бабушкин торт из детства, а кто-то — свои прогулки по набережной рядом с уютным кафе.

Про мифы о парфюмерии

Вокруг парфюмерии очень много мифов, их просто какое-то безумное количество. Начиная от самого распространенного, что если в магазине послушал три-четыре парфюма, нужно понюхать кофе. Это неправда, потому что кофе не дает рецепторам отдохнуть, оно просто их немножко забивает. Надежное средство обновить восприятие — это просто попить обычной воды без газа, либо выйти и подышать воздухом. Еще парфюмеры иногда нюхают локоть — чистую кожу.

Мослента

Есть мифы о натуральной и синтетической парфюмерии, что натуральная — хорошо, а синтетическая — плохо. На самом деле современно звучащий парфюм без синтетических компонентов просто невозможен. Если взять только эфирные масла и абсолюты и смешать их, получится что-то больше похожее на восточную лавку или аптеку.

Так что, если вы хотите сами создавать ароматы, например, для дома, то все зависит от того, есть ли у вас доступ к парфюмерному сырью. Если он есть, то стоит посетить мастер-классы и на готовых парфюмерных аккордах попробовать что-то смешать самому. Если хочется этим заняться как хобби или просто приятно провести время, то сходить на такой мастер-класс — отличная идея.

Если хочется этим заняться как хобби или просто приятно провести время, то сходить на такой мастер-класс — отличная идея.

А так сейчас на рынке представлен настолько большой выбор всяких диффузоров, ароматических свечей и саше, — от более бюджетных вариантов до совсем уже космических по ценнику. Поэтому можно не заморачиваться, а выбрать из готовых вариантов.

Про аромат как способ задать настроение

До того как я попала в парфюмерный проект, для меня запахи делились на приятные и неприятные, а духи — на те, которые пахнут приятно и душновато. Я, как и все, не задумывалась тогда о том, что смешивание ароматических веществ в композицию — это тоже искусство.

В нишевой парфюмерии сначала создается идея аромата, а потом он воплощается. Парфюмерные компоненты в некотором роде похожи на краски художника, Как он пишет картину, пытаясь передать замысел, настроение, так и мы это делаем при помощи ароматических веществ.