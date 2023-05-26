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4 часа назад

Зять принцессы Анны пожаловался на плохое место на коронации Карла III

Газета.Ru

Бывший капитан сборной Англии по регби, Майк Тиндалл, который женат на племяннице короля Заре Тиндалл, рассказал о церемонии коронации 6 мая в своем подкасте The Good, The Bad and The Rugby. По его словам, со своего места на торжестве он почти ничего не видел. Об этом пишет People.

Зять принцессы Анны пожаловался на плохое место на коронации Карла III
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ты находишься в самом горячем месте, но все это происходит за углом стены, через которую ты не можешь видеть! У тебя действительно место в первом ряду», — сказал Тиндалл.

Майк и Зара Тиндалл сидели рядом с ее братом Питером Филлипсом и в одном ряду за принцем Гарри, принцессами Беатрис и Евгенией. Места в первом ряду были зарезервированы для принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принцессы Шарлотты, принца Луи, принца Эдварда и Софи, герцогини Эдинбургской.

Большую часть коронации зять принцессы Анны смотрел на телевизионных экранах, установленных внутри Вестминстерского аббатства.

«Это было невероятно — сидеть там, где мы были. Довольно обидно, что ты не мог видеть, что происходит за углом, но у нас был телевизор. И очевидно, что все, что происходило, было как бы сзади и спереди», — добавил он.

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