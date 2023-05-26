Зять принцессы Анны пожаловался на плохое место на коронации Карла III

Бывший капитан сборной Англии по регби, Майк Тиндалл, который женат на племяннице короля Заре Тиндалл, рассказал о церемонии коронации 6 мая в своем подкасте The Good, The Bad and The Rugby. По его словам, со своего места на торжестве он почти ничего не видел. Об этом пишет People.
«Ты находишься в самом горячем месте, но все это происходит за углом стены, через которую ты не можешь видеть! У тебя действительно место в первом ряду», — сказал Тиндалл.
Майк и Зара Тиндалл сидели рядом с ее братом Питером Филлипсом и в одном ряду за принцем Гарри, принцессами Беатрис и Евгенией. Места в первом ряду были зарезервированы для принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принцессы Шарлотты, принца Луи, принца Эдварда и Софи, герцогини Эдинбургской.
Большую часть коронации зять принцессы Анны смотрел на телевизионных экранах, установленных внутри Вестминстерского аббатства.
«Это было невероятно — сидеть там, где мы были. Довольно обидно, что ты не мог видеть, что происходит за углом, но у нас был телевизор. И очевидно, что все, что происходило, было как бы сзади и спереди», — добавил он.