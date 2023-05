Зять принцессы Анны пожаловался на плохое место на коронации Карла III

Бывший капитан сборной Англии по регби, Майк Тиндалл, который женат на племяннице короля Заре Тиндалл, рассказал о церемонии коронации 6 мая в своем подкасте The Good, The Bad and The Rugby. По его словам, со своего места на торжестве он почти ничего не видел. Об этом пишет People.