Кто родился 27 мая

Екатерина Борисовна Алтабаева, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

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Преподавала в школе и в Севастопольском городском гуманитарном университете. Занимала пост заместителя председателя, председателя Законодательного Собрания г. Севастополя.

С сентября 2019 года — сенатор Российской Федерации от города Севастополя.

Екатерина Алтабаева — автор и соавтор 6 учебных книг по истории Севастополя, более 40 научных и методических пособий.

Владимир Игоревич Круглый (68 лет), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Работал детским хирургом в больницах Орловской области, занимал должность заместителя главного врача по хирургической работе Детской областной клинической больницы им. З.И. Круглой.

С сентября 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Орловской области.

А ещё в этот день родился:

Александр Александрович Волков (75 лет), советский и российский космонавт. Герой Советского Союза.

В 1976 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил три полёта в космос: участник 4 й основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют 7», командир 4-й и 10-й основных экспедиций на станцию «Мир». Суммарное время пребывания Александра Волкова на орбите — 391 сутки 11 часов 54 минуты. Дважды он совершал выход в открытый космос, общей продолжительностью 10 часов 12 минут.