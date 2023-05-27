Кто родился 27 мая
Екатерина Борисовна Алтабаева, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Преподавала в школе и в Севастопольском городском гуманитарном университете. Занимала пост заместителя председателя, председателя Законодательного Собрания г. Севастополя.
С сентября 2019 года — сенатор Российской Федерации от города Севастополя.
Екатерина Алтабаева — автор и соавтор 6 учебных книг по истории Севастополя, более 40 научных и методических пособий.
Владимир Игоревич Круглый (68 лет), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.
Работал детским хирургом в больницах Орловской области, занимал должность заместителя главного врача по хирургической работе Детской областной клинической больницы им. З.И. Круглой.
С сентября 2014 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Орловской области.
А ещё в этот день родился:
Александр Александрович Волков (75 лет), советский и российский космонавт. Герой Советского Союза.
В 1976 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил три полёта в космос: участник 4 й основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют 7», командир 4-й и 10-й основных экспедиций на станцию «Мир». Суммарное время пребывания Александра Волкова на орбите — 391 сутки 11 часов 54 минуты. Дважды он совершал выход в открытый космос, общей продолжительностью 10 часов 12 минут.
Сын Александра Волкова — Сергей — тоже космонавт.