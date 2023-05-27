Сафронов признался, что писал портрет Тернер во время визита певицы в Москву

Художник Никас Сафронов в разговоре с mk.ru вспомнил, как в 1996 году предложил Тине Тернер написать ее портрет во время визита певицы в Москву.

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По словам Сафронова, в том году продюсер Евгений Болдин организовал три концерта американской звезды в России. Живописец сказал своему товарищу, что давно является поклонником Тернер, и попросил Болдина познакомить его с певицей.

«Я уже тогда несколько лет дружил с Женей и попросил его познакомить меня с Тиной. Когда он представил меня этой великой певице, я предложил ей сделать карандашный набросок. Тина согласилась. Я схватил бумагу, карандаш и, жадно вглядываясь в черты ее лица, начал делать наброски», — рассказал Сафронов.

По словам артиста, Тернер вела себя достаточно скромно и попросила написать для нее небольшой портрет, так как у нее мало места в доме. Сафронов вспомнил, что певица жаловалась на простуду. Живописец уточнил, что Тернер тогда выступала на концерте с температурой около 40 градусов.