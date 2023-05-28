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На вилле Тины Тернер в швейцарском городе Штефа откроется музей ее имени

В швейцарском имении Тины Тернер в городе Штефа откроется музей в память о певице. Об этом сообщает Daily Mail.

Виллу Тины Тернер в Швейцарии превратят в музей
© Газета.Ru

Особняк был приобретен в 2021 году Тиной Тернер и ее мужем Ирвином Бахом. В нем располагаются бассейн, пруд и пристань. В том же районе проживает теннисист Роджер Федерер.

Комплекс в память о Тине Тернер планируется создать также в ее родном городе Браунсвилле в американском штате Теннесси. Недавно мэр города Билл Роулз-младший заявлял, что намерен установить памятник певице — его предполагается воздвигнуть в парке неподалеку от школы, где она училась.

«Тина была вдохновением для всего мира. Она показала народу Браунсвилла, что неважно, где вы начинаете, вы сами создаете свою историю о том, где вы закончите», — заявлял мэр города.

В последнее время Тина Тернер проживала в другом доме, неподалеку от Цюриха.

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