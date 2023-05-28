Из девочки с хлопковых полей в «королеву рок-н-ролла»: жизнь Тины Тернер

Певица, чей успех мечтают повторить многие. Женщина, чью судьбу не пожелал бы никто. На этой неделе не стало Тины Тернер. Корреспондент «МИР 24» Елена Куршук узнала, что скрывается за титулом «королева рок-н-ролла».

Среди тысяч его фанаток она выделялась сельским акцентом и настойчивостью. В 17 Анне Мэй Буллок удалось спеть с кумиром на одной сцене.Чернокожая дочка фермеров, собиравших хлопок на полях Теннеси, преодоление в ее судьбе было с самого начала. Малышку не раз выгоняли даже из церковного хора, а потом из собственного дома. Мать оставила Анну, когда той было всего 11. Поговаривали: Айк Тернер все поставил на «золотую малышку». Даже придумал ей новое имя. Блюзбэнд превратился из «Королей ритма» в «Айк и Тина Тернер Ревью». Сначала Тина встречалась с саксофонистом, но замуж в итоге вышла за Айка. На свет появился сын, а счастья не было.

Видео дня

«Тине Тернер повезло в том смысле, что вот эта маленькая девушка из бедной семьи, которая попала совершенно случайно в шоу-бизнес, потому что вышла замуж за музыканта, может быть, средней руки», – отметил историк советской и российской рок-музыки, член Петербургского рок-клуба Андрей Бурлака.

Кавер-версия «Гордой Мэри» была записана в 1970-м. Сразу на первые строчки хит-парадов. У группы по четыре концерта за вечер. Но Айку все мало. Он подсел на наркотики, а для этого нужны деньги. Своего он требовал силой. Она решается уйти в 28. На тот свет. Тина делает аборт, узнав, что любовница мужа тоже беременна, а потом выпивает упаковку снотворного. Врачи не дали умереть. Карьера летит вверх. К середине 70-х у Тины и Айка пять номинаций на «Грэмми» и пять мировых хитов. Семейная жизнь катится вниз. Она, наконец, решается на развод. Через 16 лет. Миллионы, дома и машины – все остается бывшему мужу. Чтобы платить за жилье, выступала в барах и клубах. Казалось, 37-летняя темнокожая певица с двумя детьми обречена. От нее отвернулись все студии – говорили: «без Айка ты никто».

А Тина снова смогла. «Что с нами сделала любовь» стала всемирным хитом. Впервые сотрудничать с ней, а не с ее мужем захотели Лайонел Ричи и Дэвид Боуи – известные музыкальные продюсеры. Тогда про нее говорили: как с цепи сорвалась. Новая Тина в картине «Безумный Макс» с Мэлом Гибсоном. Впервые свободная, независимая, сильная. И не только в кино. 230 шоу за год. Ее мировой тур побил рекорд Книги Гиннесса: на выступление Тины в 1988-м году в Рио-де-Жанейро пришло 180 тысяч человек.

«Вот эти немножко как бы фальшивые тона, которые она берет специально, и которые она брала всю жизнь, она их чувствовала, их невозможно передать на рояле, на пианино и очень сложно поймать голосом. То есть это надо иметь не просто абсолютный какой-то слух, потому что это миг, романтика, вот этот миг романтизма она умела так брать, что она завораживала сознание людей, и она доводила людей до состояния такого экстаза», – подчеркнул культуролог Антон Вуйма.

В 1996-м году Тернер, уже легенда сцены, впервые в России. На сцене Кремля она выступала три дня подряд. Россияне в шоке от ее энергии, а она в шоке, что все сидят. За кулисами Тина недоумевала: им что? не нравится? почему они не танцуют? Певицу успокоили: в Кремле так принято. Но исполнительница подняла с мест даже сдержанных русских.

«У нее интонации соул, блюза, она каждую песню делала немножко своей за счет этого, это всегда придает доверительности. Она не бравировала этим. Она намекала: я могу и так, я могу и эдак», – отметил историк советской и российской рок-музыки, член Петербургского рок-клуба Андрей Бурлака.

Даже после мирового признания обладательницу восьми «Грэмми» и титула «Королевы рок-н-ролла» журналисты пытали о прошлом. И Тина решается рассказать. Она стала первой чернокожей женщиной в мире, которая публично призналась в домашнем насилии. В ответ ненависть и упреки во лжи. Позже книга «Я Тина» стала мировым бестселлером.

«Она и на сцене ведет себя очень сексуально, то есть и танцует, и ритм. У нее бешеное чувство ритма еще, и все это сочетается. Соответственно, получается, различные мужчины пытаются слишком много интересоваться», – рассказал продюсер Антон Вуйма.

Своего принца она встретила в аэропорту Дюссельдорфа. Эрвин Бах, продюсер из Германии, младше Тины на 17 лет. Стали жить вместе, но вот поженились только спустя 27 лет. Когда ей было уже 74, Тина признается: не хотела торопиться, а Эрвин ждал. Безмятежной истории про «долго и счастливо» не получилось. На ее глазах умерли оба сына – старший покончил с собой, младшего убила опухоль.

«Я думаю, Крейг был одинок. Я думаю, это донимало его больше, чем что-либо еще. У меня очень много его фотографий, и он везде улыбается. Я думаю, я чувствую, что он сейчас в хорошем месте», – говорила Тина Тернер.