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1 час назад

Деньги с того света: посмертные дивиденды Дэвида Боуи

Inc-News

Некоторых из звезд уже давно нет на свете, а они продолжают зарабатывать на зависть многим живым.

Деньги с того света: посмертные дивиденды Дэвида Боуи
Фото: Inc-NewsInc-News

Авторские права на литературные труды, доходы с фильмов, композиций, домов-музеев и видеоигр помогают уде скончавшимся знаменитостям продолжать содержать свои семьи в достатке.

Согласно статистике специалистов Forbes, известные покойники за прошлый год в совокупности заработали более полутора миллиардов долларов.

В мире и в Англии, в том числе, существует целая армия легендарных музыкантов, которые продолжают «заколачивать» деньги даже после собственной смерти – от Фредди Меркьюри до Эми Уайхнаус. Но лучше всех это получается у Дэвида Боуи, умерший в 2016 году в возрасте шестидесяти девяти лет.

Здесь сложилось несколько факторов. Во-первых, Боуи был одной из самых влиятельных знаменитостей Британии за последние полвека, во-вторых, он умел вложить заработанные деньги, в-третьих, уже после смерти вышел его новый альбом Toy, который он написал пару десятилетий назад, но так и не издал.

Пластинка не была такой уж выдающейся, но смерть звезды сделала ее суперпопулярной, а денег он всем принес немерено.

Помимо этого наследники Боуи продолжают зарабатывать не продаже издательских каталогов мастер-копий альбомов, что только в текущем году принесло родственникам музыканта порядка четверти миллиона долларов. Есть на что жить, как говорится.

Люди,Дэвид Боуи,
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