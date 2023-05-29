Бывший солдат без обеих ног покорил вершину Эвереста

Бывший британский солдат, лишившийся ног в Афганистане, покорил Эверест и стал первым безногим альпинистом, которому это удалось. Об этом сообщает The Guardian.

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Во время службы в Афганистане в 2010 году Гари Будха Магар из британского города Кентербери, графство Кент, наступил на самодельное взрывное устройство и потерял обе ноги. Позже он поставил перед собой цель совершить восхождение на Эверест — высочайшую в мире горную вершину (8849 метров).

Магар начал восхождение 17 апреля, ровно через 13 лет после того, как лишился конечностей. 18 дней он провел в лагере у подножия Эвереста в ожидании хорошей погоды. 19 мая в 15:00 альпинист достиг вершины Эвереста.

Магар планировал покорить Эверест еще в 2018 году, однако в то время действовал запрет на восхождения для людей, у которых ампутированы обе ноги, а также для незрячих. Чтобы осуществить свою мечту, ему пришлось добиваться его отмены.

«Без потери ног я бы не взобрался на Эверест. Все, что происходит, происходит к лучшему», — подчеркнул альпинист. После спуска с горы Магар заявил, что с нетерпением ждет встречи со своей семьей и хочет вернуться в Афганистан на то место, где он потерял ноги, чтобы сказать спасибо.