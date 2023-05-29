Мужчина сто дней питался только в «Макдоналдсе» и похудел на 25 кг

«Вместо того чтобы есть все, что там предлагают, я буду делить порции надвое, чтобы доказать себе и другим, что важно, не что мы едим, а сколько мы едим. Вместо газировки буду брать воду, и посмотрим, что будет», — заявил он в начале эксперимента.