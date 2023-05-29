Мужчина сто дней питался только в «Макдоналдсе» и похудел на 25 кг

Мужчина сто дней питался только в «Макдоналдсе» и похудел на 25 килограммов
Тиктокер по имени Кевин, ведущий в TikTok страницу под именем @bigmaccoaching решил похудеть, сто дней питаясь только фастфудом. На его эксперимент обратило внимание издание The Sun.
В феврале 2023 года Кевин обнаружил, что весит 108 килограммов. Мужчина решил похудеть, но использовать для этого нестандартный метод: сто дней питаться только тем, что предлагает меню ресторана быстрого питания «Макдоналдс».
«Вместо того чтобы есть все, что там предлагают, я буду делить порции надвое, чтобы доказать себе и другим, что важно, не что мы едим, а сколько мы едим. Вместо газировки буду брать воду, и посмотрим, что будет», — заявил он в начале эксперимента.
Кевин заказывал в кафе порцию яблочных фриттеров, а также ролл с сосисками, яйцами, сыром и перцем. Один буррито он съедал сразу, а второй оставлял на обед, на два приема делил и фриттеры. Иногда он также брал бургеры и картофель фри.
В итоге мужчина похудел на 25 килограммов за 90 дней из ста. По словам Кевина, лишний жир ушел с живота, рук, лица и шеи. Медицинские обследования показали, что в его крови значительно упал уровень холестерина.