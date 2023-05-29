Покойная Елизавета II дала разрешение на публикацию скандальных книг

Бывшая гардеробщица королевы Анджела Келли рассказала друзьям, что Елизавета II в письме дала ей разрешение на публикацию трех книг. Об этом пишет Express.

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Келли утверждает, что Елизавета II дала письменное разрешение, которое могло не понравится Карлу III. Он посчитал, что последняя книга автора перенасыщена интимными подробностями. Например, обновленное издание включает подробности о том, как королева переживала после похорон герцога Эдинбургского в 2021 году.

Анджела Келли уже написала две книги и подписала с королем соглашение о неразглашении. Оно, как предполагается, запрещает гардеробщице покойной Елизаветы II использовать слова «дворец» и «король» в книгах, а также положит конец надеждам Келли на публикацию еще одной книги.

Но источники Mail on Sunday, утверждают, что у Келли есть письменное согласие покойной королевы на публикацию книг, которое может иметь приоритет над соглашением о неразглашении.