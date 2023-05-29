Покойная Елизавета II дала разрешение на публикацию скандальных книг

Покойная королева Елизавета II дала разрешение на публикацию скандальных книг
Бывшая гардеробщица королевы Анджела Келли рассказала друзьям, что Елизавета II в письме дала ей разрешение на публикацию трех книг. Об этом пишет Express.
Келли утверждает, что Елизавета II дала письменное разрешение, которое могло не понравится Карлу III. Он посчитал, что последняя книга автора перенасыщена интимными подробностями. Например, обновленное издание включает подробности о том, как королева переживала после похорон герцога Эдинбургского в 2021 году.
Анджела Келли уже написала две книги и подписала с королем соглашение о неразглашении. Оно, как предполагается, запрещает гардеробщице покойной Елизаветы II использовать слова «дворец» и «король» в книгах, а также положит конец надеждам Келли на публикацию еще одной книги.
Но источники Mail on Sunday, утверждают, что у Келли есть письменное согласие покойной королевы на публикацию книг, которое может иметь приоритет над соглашением о неразглашении.
«Это очень важно, потому что в нем содержатся пожелания королевы, и никто не захочет их игнорировать», — сообщили инсайдеры.