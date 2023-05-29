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Скончался парикмахер Сальвадора Дали

Испанский парикмахер и стилист Луис Лонгерас скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает elmundo.es. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Скончался парикмахер Сальвадора Дали
© Газета.Ru

Луис Лонгерас родился 24 мая 1936 года. В 14 лет он начала работать помощником парикмахера в престижной барселонской парикмахерской Can Dalmau.

В 1958 году он открыл свой первый салон красоты. Лонгерас считается новатором в своей сфере.

В 1972 году стилист открыл первый в Европе салон-унисекс для мужчин и женщин.

Лонегерас также дружил и работал с художником Сальвадором Дали. Он сотрудничал с ним над созданием самого большого парика в мире, который украшает комнату, посвященную актрисе Мэй Уэст, в Театре-музее Дали.

Парикмахер также работал с королевой-консортом Испании Софией Греческой, испанской герцогиней Альбой и актрисой Ракель Уэлч.

Лонегерас написал множество книг, связанных с парикмахерским делом, а также занимался фотографией, живописью и скульптурой.

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