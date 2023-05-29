Умерла солистка Мариинского театра Одарка Вощак

28 мая на 78-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, солистка оркестра Мариинского театра, арфистка Одарка Ярославовна Вощак. Об этом сообщает Classical Music News.

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Одарка Вощак родилась во Львове 14 августа 1945 года. С отличием окончив Московскую консерваторию, работала в Симфоническом оркестре Гостелерадио Украины.