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Умерла солистка Мариинского театра Одарка Вощак

28 мая на 78-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, солистка оркестра Мариинского театра, арфистка Одарка Ярославовна Вощак. Об этом сообщает Classical Music News.

Умерла солистка Мариинского театра Одарка Вощак
© Российская Газета

Одарка Вощак родилась во Львове 14 августа 1945 года. С отличием окончив Московскую консерваторию, работала в Симфоническом оркестре Гостелерадио Украины.

В 1975 году артистка окончила ассистентуру-стажировку Ленинградской консерватории. С 1989-года - солистка симфонического оркестра Мариинского театра. Исполняла сольные партии в балетах "Дон Кихот", "Баядерка", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Бахчисарайский фонтан". Участвовала в европейских, азиатских и американских гастролях.

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