Умерла солистка Мариинского театра Одарка Вощак
28 мая на 78-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, солистка оркестра Мариинского театра, арфистка Одарка Ярославовна Вощак. Об этом сообщает Classical Music News.
Одарка Вощак родилась во Львове 14 августа 1945 года. С отличием окончив Московскую консерваторию, работала в Симфоническом оркестре Гостелерадио Украины.
В 1975 году артистка окончила ассистентуру-стажировку Ленинградской консерватории. С 1989-года - солистка симфонического оркестра Мариинского театра. Исполняла сольные партии в балетах "Дон Кихот", "Баядерка", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Бахчисарайский фонтан". Участвовала в европейских, азиатских и американских гастролях.