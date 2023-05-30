Кем был самый секретный узник русской истории

Император Александр I посетил город Кексгольм (Приозёрск) в 1803 году. Здесь располагалась известная политическая тюрьма Корела. Царь милостиво пообщался с заключёнными, среди которых была семья Емельяна Пугачёва: Александр приказал увеличить их содержание. Но один из узников – старик, который провёл в тюремном погребе тридцать лет, заявил, что не может рассказать свою историю при всех. Заинтригованный царь дал согласие на беседу наедине.

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Загадочный преступник

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То, что узнал Александр, настолько его поразило, что он со слезами на глазах велел выпустить этого человека с тем, чтобы он оставался в Кексгольме. Существует легенда, что самодержец укутал старика своей шинелью и отобедал с ним, причём сам подкладывал ему в тарелку кушанья и подарил свою запасную одежду.

Заключённый, известный под прозвищем Безымянный, получил дом и содержание. Он прожил в Кексгольме ещё лет 15 и часто ходил в гости к местным жителям, которые его любили за добрый характер. Безымянный так и не смог привыкнуть к свету и спустя какое-то время ослеп.

Эту информацию опубликовал в 1847 году профессор университета Гельсингфорса Я.К Грот в своём труде «Путешествия по Финляндии». Книга написана с немецкой добросовестностью и отражает быт, историю, традиции без каких-либо выдумок.

Рассказ был дополнен информацией от очевидцев тех событий. Заключённого привёз в крепость генерал-майор Силин по приказу Екатерине II. Лошади, которые везли карету, были в мыле от быстрой скачки. В тюремной книге он был записан как «Безымянный», держали его на хлебе и воде в погребе с замурованной дверью. Еду передавали через окошко. Павел I издал приказ касаемо узника оставить его участь без изменений. Историки считают это странным, поскольку Павел не упускал возможности поступить наперекор своей матери. Историк М.И. Пыляев считает, что это может говорить только о большой заинтересованности в сохранении тайны.

Это краткое сообщение всполошило общество. Такое внимание со стороны августейших особ к безвестному узнику означало его высокое происхождение. Стали возникать версии: кем же был таинственный узник Кексгольма? Споры продолжаются до сих пор.

Версия 1: Безымянный – самозваный сын Екатерины II

А.П.Дмитриев, старший научный сотрудник музея-крепости Корела, считает что узником был Иван Пакарин. Дмитриев считает его самозваным сыном Екатерины и графа Никиты Панина, президента Коллегии иностранных дел, где Пакарин работал переводчиком:

«В Пороховом погребе на рубеже XVIII—XIX веков содержался секретный узник, известный как Безымянный, или Железная маска Кексгольма. Недавно удалось установить настоящее имя этого человека — Иван Пакарин. Это был самозванец, выдававший себя за побочного сына Екатерины» (А.П.Дмитриев).

Панин попал во дворец в юности в чине камер-юнкера. Он был красив, приятен в обхождении, но чрезвычайно ленив. Считается, что он даже умудрился проспать свидание, назначенное ему молодой императрицей, а позже его оттеснили конкуренты. Тем не менее спустя много лет Екатерина назначила его воспитателем своего сына Павла.

Версия 2: неизвестный узник - жених дочери Екатерины

Кандидат исторических наук Олег Усенко предполагает, что Иван Пакарин выдавал себя не за сына, а за жениха несуществующей дочери Екатерины.

Известно, что у Екатерины дочерей не было, имелся только внебрачный сын от её фаворита графа Григория Орлова: Алексей Бобринский. Екатерина сама его воспитанием не занималась, но заботилась о нём. Он получил хорошее образование, увлекался сельским хозяйством, географией и астрономией.

Версия 3: Безымянный – Иоанн Антонович

По мнению писателя и историка М.И.Пыляева, таинственным преступником был Иоанн Антонович, племянник Анны Иоанновны, который был коронован в двухмесячном возрасте, а через год свергнут Елизаветой Петровной. По приказу Елизаветы ребёнка вместе с матерью Анной Леопольдовной перевезли на Север, в Холмогоры. Когда Иоанну Антоновичу исполнилось 16, его поместили в Шлиссельбургскую крепость. Елизавета всеми силами искореняла память об этом человеке, даже был издан приказ об изъятии всех монет с его портретом. Имя его оказалось под запретом: сначала мальчика называли Григорием, затем - Безымянным. Известно, что молодого пленника планировал навестить император Пётр III.