Самое громкое исчезновение в СССР: что случилось с сыном лидера УССР

Николай Борисенко в 1970 году он занял должность секретаря центрального комитета партии Украины. В конце того же года его сын Евгений бесследно исчез. Тело его не найдено до сих пор.

© Русская семерка

День исчезновения

Видео дня

20-летний Евгений Борисенко пропал в районе элитного по тем временам дачного поселка Конча-Заспа. Именно там находились загородные дома многих видных партийных начальников Украинской ССР. Одним из них и был отец пропавшего Николай Борисенко. Зачастую на дачах собиралась и так называемая золотая молодежь, дети высокопоставленных советских чиновников. Так было и в тот день.

7 ноября 1970 года Евгений Борисенко вместе со своими приятелями отмечал на даче очередную годовщину Октябрьской революции. Конечно, на празднике не обошлось и без спиртного. Вечером около 22 часов торжество подошло к концу. Молодые люди решили вызвать служебную машину и разъехаться по домам. Все вышли к дороге для того, чтобы встретить автомобиль. Евгений же удалился в кусты и исчез.

Расследование

На следующий же день по факту пропажи человека было возбуждено уголовное дело. В доме следователи обнаружили следы крови. Как оказалось, это была кровь Борисенко-младшего. Согласно показаниям свидетелей, в тот вечер он порезался о бутылочное стекло. Но главную улику – тело Евгения - милиция так и не нашла. И это несмотря на то, что вся территория дачного поселка была тщательно исследована (в том числе при помощи специально обученных собак).

Одной из основных версий стало предположение о том, что Евгения Борисенко сбил автомобиль. Подозрение поначалу пало на водителя служебной «Волги». На капоте его машины были найдены кровь и волосы. Но экспертиза показала, что они не принадлежали пропавшему. Журналисты украинской газеты «Сегодня» выяснили, что мужчина действительно наехал на какую-то прохожую, но та отделалась незначительными травмами. Дело Борисенко так и осталось нераскрытым.

Дело раскрыто?

Однако Валерий Кур, легендарный украинский оперативник, признался изданию Znaj.ua, что убийцы Евгения Борисенко были установлены. Ими оказались некто Могильный и его сожительница Глинская. Вечером 7 ноября 1970 года они ехали на машине по трассе и в районе элитного дачного поселка сбили нетрезвого молодого мужчину. Опасаясь ответственности, Могильный добил пострадавшего, выстрелив в него из пистолета. Тело подельники закопали в ближайшем лесу. По словам Кура, когда наступило время показывать место захоронения, и Могильный, и Глинская внезапно отказались от своих показаний. Уголовное дело прекратили.