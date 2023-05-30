Какие преступления раскрыл Вольф Мессинг

Вольф Мессинг утверждал, что не раз помогал правоохранителям в раскрытии преступлений. Так ли это было на самом деле?

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Убийство в Казани

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По словам самого Вольфа Мессинга, он раскрыл немало самых запутанных дел. Сотрудники правоохранительных органов нередко просили телепата о помощи. Однако иногда Мессинг выявлял преступника и по собственной воле. Так, если верить Вадиму Эрлихману, автору книги «Вольф Мессинг. Экстрасенс Сталина», который в свою очередь ссылается на слова некой Лунгиной, в 1950-х годах в Казани была убита девушка. В расправе обвинили бывшего кавалера жертвы. В это время Мессинг как раз находился в Казани с гастролями. Из любопытства он пришел на заседание суда и сразу понял, что парень невиновен. Причем, Мессинг почувствовал, что в зале находится и настоящий убийца. Вскоре он его определил и принялся внушать: «Встань, скажи, что ты убийца!», но тот никак поддавался. Тогда Мессинг взял лист бумаги и написал на нем «Выхода нет». Во время перерыва он положил лист на стул подозреваемого. Мужчина, увидев записку, не выдержал и во всем признался.

Пропажа драгоценностей

Точно так же Вольф Мессинг заставил признаться в содеянном и другого злоумышленника, вернее злоумышленницу. Как указано в издании «Я – пророк без Отечества. Личный дневник телепата Сталина», основанном на личных записях Мессинга, однажды к телепату обратился граф Чарторыйский, у которого бесследно исчезли кое-какие драгоценности. Для того, чтобы изобличить преступника, граф представил всем прибывшего в замок Мессинга как художника. Гипнотизер «просканировал» всех, кто мог быть причастен к краже, но ситуация так и не прояснилась. Вечером в замок прибыла супруга Чарторыйского, а вместе с ней горничная. В последней Мессинг и распознал воровку. Правда, он поведал ей о своем открытии наедине. Девушке было искренне стыдно, и Мессинг решил не называть имя преступницы. Телепат спрятал драгоценности в пасти чучела медведя, обставив это как шалость умственно-отсталого мальчика, проживавшего в замке.

Хищение в Иркутске

А вот покрывать директора Иркутского магазина Вольф Мессинг не собирался. Как пишет Денис Лобков в своей книге «Великие мистики ХХ века. Кто они – герои, посланцы или аферисты?», в июне 1974 года телепат присутствовал при допросе торгового работника, после чего снабдил ранее неизвестными сведениями о подозреваемом сотрудника ОБХСС. Последний позже передал соответствующую справку следователю. Директор овощного магазина под тяжестью улик сознался в крупных хищениях. Примечательно, что упомянутая справка была подшита к делу, что послужило лишним подтверждением тому, что Мессинг действительно помогал правоохранительным органам. Впрочем, по словам Лобкова, впоследствии выяснилось, что следователь сам составил эту справку на основании агентурных данных: работник МВД попросту не захотел раскрывать своих осведомителей.

Вымысел или реальность?