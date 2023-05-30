Почему Ленин и Крупская не оставили детей
После смерти Ленина в СССР был создан самый настоящий культ дружбы Вождя с детьми. По решению высших партийных чиновников 54-летний мертвый революционер в мгновения ока превратился в общесоюзного “дедушку”. Эта мифологема глубоко укоренилась в представлении советских граждан, стал предметом многочисленных шуток и анекдотов. Вот только у самого дедушки Ленина не только не было кровных внуков, но даже и детей.
Хотя близкие соратники вождя мирового пролетариата утверждают, что Ленин на самом деле очень хотел завести детей.
Злата Лилина, жена революционного товарища Ленина Григория Зиновьева, часто вспоминала, что оказавшись у них в гостях Ильич всегда уделял много внимания их сыну. Ему нравилось возиться с ребенком, сажать его себе на плечи, принимать участие в ребяческих забавах.
Образ жизни
Сам образ жизни семьи революционеров не очень сильно располагал к тому, чтобы обзавестись детьми. Им часто приходилось рисковать, балансировать на грани ареста или ссылки. Можно сказать, что в семье их всегда было трое: Ленин, Крупская и невидимая тень грядущей Великой Октябрьской революции.
Эти люди жили своей революционной борьбой. А появившийся в семье ребенок мог бы стать большой преградой на пути к торжеству пролетариата.
Тем более, что ребенок мог бы стать рычагом давления на революционную чету. Но, возможно, что настоящая причина крылась в том, что у супругов не было чисто анатомической возможности завести детей.
Болезнь Крупской
Скорее всего, детей в семье не было из-за состояния здоровья Надежды Константиновны Крупской.
Здоровью жены Ленина жены Ленина был нанесен сильный удар во время заключения, которое продлилось с осени 1897 года по весну 1898 года. Крупская отбывала наказание в холодной тюремной камере и очень сильно простудилась. Потом болезнь привела к неприятным осложнениям по женской части.
Заболевание так далеко зашло, что мать революционерки даже писала прошения о помиловании дочери в связи с ее крайне бедственным состоянием здоровья.
Поездка к мужу в далекий Красноярский край тоже оказалась тяжелым испытанием для здоровья Крупской. Уже из Шушенского она писала довольно жизнерадостные письма свекрови. Но через всю переписки красной нитью проходит одна важная тема - горечь Надежды Константиновны из-за того, что ей и не удалось познать радости материнства.
Годом позже Крупская прошла медицинский осмотр. Выяснилось, что долгие годы ссылок и лишений сильно ударили по ее молодому организму. А еще у нее была диагностирована Базедова болезнь. Позже у нее появилась возможность поправить здоровье в горном климате Австрии, но это не привело к качественному улучшению ситуации. Матерью она так и не смогла стать.
Болезнь Ленина
Есть версия, что в юности сам Ленин переболел сифилисом и был не способен зачать ребенка. Об этом свидетельствует личный врач вождя мирового пролетариата Адольф фон Штрюмпель. Немецкий доктор поставил Ленину такой диагноз: “Эндартериит люеса (сифилитическое воспаление сосудов) с вторичными очагами размягчения, вероятнее всего. Но люес несомненен. Вассерман в крови и спинномозговой жидкости негативный. Спинномозговая жидкость нормальная.
Лечение, если вообще возможно, должно быть специфическим”. Как раз на период юности Ленина приходится очень большая вспышка заболеваемости сифилисом.