Почему старший брат Свердлова хотел повесить Якова вместе с Лениным

Крестный сын Максима Горького, боец французского Иностранного легиона, друг Шарля де Голля и... старший брат русского революционера Якова Свердлова. Зиновий Свердлов прожил долгую и яркую жизнь, пережив почти на полвека своего не менее знаменитого родственника. Так кто же такой Зиновий Свердлов?

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В Нижнем Новгороде жила многодетная еврейская семья. В 1884 году у Михаила Израилевича и Елизаветы Соломоновны Свердловых родился сын Залман (Иешуа-Залман), которого по-русски называли Зиновием. Будущий герой революции Яков родился на год позже. Всего от первой жены у Михаила Израилевича было шестеро детей, еще двое появились на свет во втором браке.

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Отец Зиновия и Якова был хозяином граверной мастерской и небольшой типографии. Он легально изготавливал бланки и штампы, а тайно печатал агитационные листовки для местных революционных организаций. Алексей Максимович Пешков, тогда уже известный оппозиционный журналист, а в будущем – великий писатель Максим Горький (1868-1936 гг.), часто заходил в граверную мастерскую. Там они и подружились с Зиновием.

В 1901 году литератор-революционер и подросток были арестованы полицией по подозрению в распространении нелегальных листовок. Впрочем, для Зиновия Свердлова все закончилось вполне благополучно, а Горького отправили в Арзамас, в ссылку.

Парень хотел поступить в Императорское театральное училище, открытое при МХАТе, но в начале ХХ века евреи не имели права жить в Москве, за некоторым исключением. Помочь юному другу взялся Максим Горький. В Арзамасском соборе Залман Михайлович Свердлов был окрещен, и с этого момента стал именоваться Зиновием Алексеевичем Пешковым. Отчество и фамилию новообращенный христианин взял в честь крестного отца.

Впрочем, смена веры не помогла парню, он был изгнан из училища, когда руководству учебного заведения стало известно, что он еврей. А родной отец отрекся от сына, изменившего религии предков.

Помыкавшись там и сям, не найдя себе достойного занятия, Зиновий Пешков сначала отправился в Канаду, откуда перебрался в Новую Зеландию и вскоре оказался в США. По воле случая там он снова встретился со своим крестным отцом, а затем поселился на его вилле, расположенной на итальянском острове Капри.Зиновий стал исполнять обязанности секретаря Максима Горького. В 1910 году крестник великого писателя женился, его супругой стала дочь кубанского казачьего полковника Лидия Бураго. У молодых родилась дочь Лиза.

Авантюрный склад характера не позволил Зиновию Пешкову долго сидеть на одном месте. В годы Первой мировой войны он поступил на службу во французский Иностранный легион. Во время битвы, получившей название Верденская мясорубка, в 1915 году солдат был тяжело ранен. Врачи ампутировали ему правую руку. Узнав об этом, калеку сразу же бросила жена.

Но французские власти помогли отважному легионеру. За битву под Верденом он получил высокую награду – военный крест с пальмовой ветвью. Пешкова восстановили в армии, а затем, присвоив ему офицерский чин, отправили с дипломатической миссией сначала в Италию, а затем и в США. Целью Зиновия было убеждение правительств этих стран вступить в войну против Германии.

Поскольку дипломатические усилия Пешкова увенчались успехом, в 1917 году его направили в Россию. Брат видного большевика Якова Свердлова стал представителем военной миссии Франции в родной стране.

Примечательно, что дружба с Максимом Горьким никак не повлияла на политические взгляды Зиновия. Он не принял и не понял революционных преобразований, произошедших в России. Историк Рой Медведев в своем очерке «Свердловы. Слава и трагедия одной семьи» написал, что Пешков встретил Октябрьскую революцию враждебно и негативно оценил деятельность своего знаменитого брата.

Зиновий служил в Омске советником при ставке генерала Александра Колчака. В начале 1919 года французский военный эмиссар отправил телеграмму своему брату, в которой грозился повесить Якова вместе с Лениным.

После того как сибирская кампания завершилась победой Красной армии, Зиновий отправился в распоряжение генерала Петра Врангеля, но застал лишь эвакуацию его армии из Крыма в Турцию.Затем Пешков вернулся на военную службу, много лет воевал в Марокко. Об этом он написал книгу «Звуки горна. Жизнь в Иностранном легионе». Этот незаурядный человек прославился еще и как талантливый литератор, ведь его произведение было издано в Париже и Лондоне, книгу высоко оценили критики и читатели.

Пожилой мужчина без правой руки, хромающий после многочисленных ранений, в 1940 году поддержал воззвание генерала Шарля де Голля, будущего президента Франции, о необходимости сопротивления фашистам. Постепенно Зиновий Пешков стал не просто боевым соратником, но и другом де Голля, завершив свою военную карьеру в чине генерала и вернувшись на дипломатическое поприще. За заслуги перед Францией он получил Большой крест – орден Почетного легиона, высшую государственную награду.

В 1943-1946 гг. бывший легионер был послом Франции в Китае, затем еще четыре года возглавлял представительство европейской страны, ставшей его второй родиной, в Японии. Пешков ушел в отставку в 1950 году, но в 1964-м на Тайване по поручению де Голля встречался с китайским военным и политическим деятелем Чан Кайши, представляя интересы Франции.