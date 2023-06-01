Знаменитости, которые исчезли бесследно

Исчезновения людей – отнюдь не редкость. Но известны случаи, когда бесследно исчезали очень известные личности, целые группы или даже все жители того или иного населенного пункта. Все эти эпизоды получили большой резонанс и тщательно расследовались, однако о пропавших и по сей день ничего не известно.

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Пропавший изобретатель

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Француза Луи Лё Принса считают одним из основателей кинематографа: именно благодаря ему изображения на пленке «научились» двигаться. 16 сентября 1890 года Луи сел на поезд в Дижоне, где гостил у своего брата. Он должен был выйти на вокзале в Париже. Однако в столицу Франции Лё Принс так и не прибыл. О его судьбе вообще больше ничего не известно. Зато от исчезновения конкурента выиграл знаменитый Томас Эдисон, который смог запатентовать изобретение кинетоскопа.

Тайна Дороти Арнольд

Имя Дороти Арнольд было хорошо известно в США: она приходилась племянницей судье американского Верховного суда и активно занималась общественной деятельностью. 12 декабря 1910 года в 11 часов утра Дороти, которой на тот момент было 25 лет, покинула свой нью-йоркский особняк на 79-й Восточной улице, чтобы купить себе вечернее платье. Примерно в два часа дня ее встретила на Пятой авеню подруга по имени Глэдис Кит. Они немного поболтали, причем Глэдис потом уверяла, что ничего странного или необычного не заметила. Затем молодые женщины расстались. Дороти беззаботно помахала подруге рукой и двинулась своей дорогой. Дома она так и не появилась, все поиски пропавшей оказались безуспешными.

Рудольф Дизель: в списках не значился

Знаменитый немецкий изобретатель Рудольф Дизель 29 сентября 1913 года отправился на пароходе из Антверпена в Лондон, где предстояло открытие нового завода. Вечером он ушел в свою каюту, а утром выяснилось, что Дизеля на пароходе нет. Правда, на палубе валялись его шляпа и плащ. В каюте не нашли ни бумажника, ни документов – возможно, изобретатель взял их с собой. По непонятной причине фамилия «Дизель» не значилась в списках пассажиров корабля: может, он решил плыть инкогнито?

Было выдвинуто предположение, что Дизель вышел прогуляться на палубу, ему стало дурно и он упал в воду. На следующий день неподалеку от этого места в воде обнаружили мертвое тело человека, но утопленник так и не был опознан…

Последний полет Амелии Эрхарт

Амелия Мэри Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, сумевшей преодолеть Атлантический океан. В мае 1937 года она вместе со своим штурманом Фредериком Нунаном отправилась в кругосветный полет на двухмоторном легком самолете «Локхид Модель 10 Электра». 2 июля Амелия сообщила, что они собираются садиться на тихоокеанский остров Хоуленд, чтобы дозаправиться. Больше экипаж на связь не выходил.

Разумеется, самой вероятной версией стало крушение самолета. Провели несколько очень серьезных поисково-спасательных операций, но никаких следов Амелии, Фредерика или их самолета найти не удалось. Позднее возникла еще одна версия о том, что якобы летчики попали в плен к японцам. Но и тут не нашлось никаких доказательств.

Майкл Рокфеллер: сгинувший в джунглях

Сыну Нельсона Рокфеллера, представителю одной из самых знаменитых банкирских династий Майклу Рокфеллеру в 1961 году исполнилось 23 года. Недавно он окончил Гарвард, специализируясь по этнографии и антропологии. Молодого Рокфеллера интересовало племя астматов, затерянное где-то в джунглях Новой Гвинеи. И вместе с товарищами он двинулся в экспедицию.

По дороге перевернулся катамаран, на котором плыли участники экспедиции. Пришлось добираться до берега вплавь. Когда остальные собрались на берегу, Майкла там не оказалось. По наиболее распространенной версии, он не утонул, а попал к каннибалам из племени астматов, которые решили пообедать белым человеком… Так или иначе, вот уже много лет о наследнике рокфеллеровских миллиардов нет никаких вестей.

Министр, не вернувшийся с купания

19 декабря 1967 года премьер-министр Австралии Гарольд Холт отправился искупаться на Мельбурнский залив. Охраны при нем не было. Назад министр так и не вернулся. Разумеется, его исчезновение имело огромный резонанс. По одной из версий, Холта выкрали американские или китайские спецслужбы. По другой – он не хотел больше исполнять государственные обязанности и решил сбежать со своей любовницей. А чтобы замести следы, инсценировал таинственное исчезновение…