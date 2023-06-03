Как Скриптонит стал самым популярным артистом в СНГ

Известному рэперу и музыкальному продюсеру Скриптониту (Адилю Жалелову) исполняется 33 года. Несколько лет подряд он становился самым прослушиваемым артистом на территории стран СНГ, его треки регулярно входят в топ-чарты и он продолжает развиваться в музыкальной индустрии.

Несмотря на то, что рэпер уже много лет выпускает свои треки, его альбомы по-прежнему становятся популярными и самыми прослушиваемыми на территории СНГ. О том, как он пришел к славе — в материале “Рамблера”.

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Хип-хоп детство

Скриптонит родился в Павлодарской области в небольшом поселке Ленинский. Любовь к музыке получил от отца — тот обладал сильным голосом, играл на баяне и мечтал стать артистом ,но поступил на инженера, как просил его отец.

Когда Адилю было 11 лет, он увлекся рэпом и хип-хопом. Так и началась его любовь к музыке. В те времена он до дыр заслушал музыку популярных рэперов: Эминема, Снуп Дога, Децла и других. Он сам учился играть на гитаре, но музыкального образования так и не получил. Семья настояла, чтобы мальчик выучился на архитектора, но страсть к рэпу поборола тягу к учебе. На сцену он впервые вышел в 16 лет.

Музыка в коллективе и сольная карьера

Когда ему было 19 лет, Скриптонит вместе с друзьями организовал группу Jillzay, куда вошли другие рэперы. Группа была популярна в Казахстане, ездила в туры и выступала в клубах. После их первого клипа Скриптониту предложили сотрудничать с лейблом Gazgolder.

В 2014 году Скриптонит стал частью лейбла и представил свои первые наиболее успешные синглы и альбомы. Отличительной чертой его музыки стало смешение стилей хип-хопа, блюз-рока и необычного вокала с криками и нашептыванием. Тогда же он стал занимать первые строчки чартов и стал одним из самых прослушиваемых артистов в СНГ.

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