«Убивал крокодила руками»: судьба «русского Тарзана» в Австралии

Родители Михаила Фоменко навсегда покинули Россию в 1930-х годах и после долгих скитаний поселились в Австралии. Единственному сыну супругов места в чуждом для него социуме не нашлось, и он ушел в джунгли, как позже выяснилось, навсегда. Австралийцы стали называть Михаила «русским Тарзаном», хотя, наверное, более подходяще его было называть «леший».

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Михаил родился в благополучной семье. Его мать Елизавета Мачабели была грузинской княжной, а отец Даниил Фоменко потомственным казаком. Чета Фоменко бежала из Грузии не сразу после революции, а только в начале 1930-х годов, когда глава семейства понял, что оставаться в новой стране для них стало небезопасно. К тому же, по словам одной из сестер Михаила, отправиться на чужбину их вынудил голод. Однажды, когда сын упал в голодный обморок, Фоменко-старший понял, что пора уезжать.

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Поначалу супруги Фоменко вместе с детьми отправились в Китай, а оттуда перебрались в Японию, где также долго не пробыли. После начала Японо-Китайской войны Фоменко бежали в Австралию. Там они и осели окончательно.

Несмотря на юный возраст Михаила (он родился в 1930 году), ему с трудом давался чужой язык. Он никак не мог вписаться в чуждое для него окружение и чувствовал себя чрезвычайно одиноким, в отличие от своих сестер. Тем не менее в школьные годы Фоменко-младший всерьез увлекся спортом, причем, так преуспел в этом, что в 1956 году его даже хотели отправить на Олимпиаду в составе команды по десятиборью. Но Михаил от участия в играх отказался.

Окончив школу, молодой человек стал работать сборщиком сахарного тростника в Квинсленде. Именно там он и осознал, что хочет остаться среди девственной природы навсегда. В конце 50-х Михаил ушел жить к аборигенам. Однажды он в одиночку преодолел 600 километров по воде на собственноручно выдолбленной лодке. Изможденного и едва живого «русского Тарзана» нашли и срочно госпитализировали. Но оправившись Михаил снова вернулся в уже родные для него джунгли.

Конечно, далеко не все были в восторге от образа жизни Фоменко. Как-то раз Михаила поймали и арестовали стражи порядка, обвинив его в бродяжничестве и аморальном поведении (иногда он выходил к людям с обнаженным торсом). У «Тарзана» заподозрили психическое заболевание и отправили в лечебницу. Там ему пришлось перенести немало неприятных процедур, в том числе и электрошоковую терапию. Тем не менее сразу после выписки Михаил Фоменко снова ушел в лес.

Очевидцы рассказывали, что «русский Тарзан» мог легко одолеть крокодила, дикого кабана или даже акулу голыми руками. Конечно, Михаил убивал животных не ради забавы, а ради пищи. Иногда он выходил к людям: получить социальное пособие или прикупить кое-что из провианта. Навещал он и своих сестер и присутствовал на похоронах матери. Однако за 50 с лишним лет Фоменко никогда надолго джунгли не покидал.