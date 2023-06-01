Почему на свадьбу гостям нельзя надевать красное

Ведущие подкаста Unfiltered Bride Бет и Джорджи (фамилии не раскрываются) назвали причину запрета красных платьев для гостей на свадьбе. Соответствующая публикация плавилась на их странице в TikTok.

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По их словам, данный цвет означает, что девушка состояла в интимных отношениях с женихом. Кроме того, эксперты в свадебной индустрии отметили, что запрет на такие наряды может быть связан с попыткой затмить невесту. В связи с этим Бет и Джорджи посоветовали отказаться от подобной цветовой гаммы в одежде, чтобы не заставлять молодоженов волноваться.

Видео стало вирусным, набрав более 1 миллиона просмотров. Зрители удивились этим фактам, о чем принялись писать в комментариях под роликом.

«Моя мама сказала мне, что недопустимыми цветами в одежде для гостей на свадьбе являются белый, черный, красный и темно-синий», «Платья подружек на моей свадьбе красные», «Только в Америке красный цвет является знаком удачи, радости или счастья», — высказывались они.