59-летняя женщина получила работу мечты и восхитила пользователей сети

Пожилая женщина прошла обучение в авиакомпании Qantas и стала стюардессой в 59 лет. Радостной новостью она поделилась в соцсетях и восхитила пользователей, передает New York Post .

По данным издания, Джеки Куксон мечтала стать бортпроводником еще в юности, однако после замужества посвятила себя семье. Женщина рассказала, что всю жизнь жила с чувством упущенной возможности и сменила множество профессий. После пандемии коронавируса Куксон взяла отпуск на год и за это время успешно прошла обучение на курсах стюардесс, получив в результате работу.