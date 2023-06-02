Принц Гарри перестанет критиковать королевских родственников

Младший сын короля Карла III, герцог Сассекский принц Гарри перестанет критиковать родственников. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники.

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Специалист издания по королевской семье Мэтт Уилкинсон утверждает в своем материале, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят снимать фильмы о британских родных для стримингового сервиса Netflix и выпускать «наполненные нытьем» воспоминания. По словам Уилкинсона, один из инсайдеров The Sun заявил: «Этот период их жизни закончился — им просто нечего больше сказать».

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Обозреватель также отметил, что в последнее время герцог и герцогиня Сассекские часто бывают на публике порознь. Источники, в частности, сообщают, что принц Гарри сосредоточился на организации Invictus Games — международного соревнования ветеранов, создателем и попечителем которого является. Очередные игры должны пройти в Германии осенью. При этом Меган Маркл якобы постоянно посещает светские мероприятия в Лос-Анджелесе, стараясь завести новые знакомства в среде знаменитостей.

«Они похожи на второсортных звезд реалити-шоу, пытающихся схватиться за что угодно. Я был на вечеринке, и мне показывали сообщения от этой женщины, которая умоляла людей "просто потусоваться" с ней. Она хочет приткнуться хоть куда-то», — процитировал Уилкинсон американского телеведущего Тима Диллона.

Эксперт The Sun также отметил, что еще в 2022 году один из источников издания утверждал, что 2023-й должен стать «годом примирения» герцога и герцогини Сассекских с родственниками в Великобритании.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.