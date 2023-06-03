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Автор хитов 90-х American Boy и «Бухгалтер» попал в больницу в Москве

Композитора и автора хитов 90-х American Boy, «Бухгалтер» и «Два кусочечка колбаски» Виталия Окорокова госпитализировали в Москве с воспалением верхних дыхательных путей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Автор American Boy и «Бухгалтер» попал в больницу в Москве
© Мослента

По данным источника, Окороков попал в больницу после концерта. Медики оказали ему необходимую помощь.

Совместно с продюсером Александром Шишкиным Окороков создал популярный поп-проект «Комбинация». Он также написал шлягер певицы Алены Апиной «Ксюша», сотрудничал с группами «Дюна» и «Лесоповал», Филиппом Киркоровым и другими артистами.

Ранее в Москве госпитализировали известного российского режиссера Никиту Михалкова. Он попал в больницу второй раз за год.

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