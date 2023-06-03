Судьба последнего русского потомка Атоса

Миссия по внедрению разведчика с псевдонимом «Шарль» в штаб экспедиционного корпуса Антанты в Одессе стала одной из первых разведывательных операций большевиков. Лощеный француз-дворянин, прекрасно образованный, свободно говорящий на четырех языках и при этом свято верящий в идеалы анархизма, был идеальным кандидатом для подобного задания.

© Русская семерка

Начальник особого отдела ВЧК Михаил Сергеевич Кедров сформулировал его задачу предельно четко: «Шарль» должен внедриться в штаб французов, подобраться как можно ближе к командованию экспедиционного корпуса; узнать планы интервентов, соотношение сил и способы взаимодействия англичан, французов, галичан и петлюровцев. А главное, ему необходимо было выяснить, возможно ли прекращение интервенции невоенным путем.

Видео дня

В конце декабря 1918 года разведчик Шарль, он же французский дворянин Георгий Георгиевич Делафар (Жорж де Ла Фар), выехал из Санкт-Петербурга на юг.

Согласно анкете ВЧК Георгий Делафар родился в 1894 году в Сестрорецке в семье инженера-оружейника, который был «вывезен» из Франции в Россию. Окончив училище, Георгий отправился в Париж, где получил высшее образование. Затем он вернулся в Россию и стал трудиться на оружейном заводе модельщиком – изготавливал формы для литейного производства. Поскольку молодой человек знал кроме русского и французского немецкий и итальянский, он иногда подрабатывал, занимаясь литературными и деловыми переводами.

Во время Первой мировой войны он служил в экспедиционной конторе отца, через которую на фронт шло оружие, а потом вплоть до октябрьского переворота входил в состав французской миссии при генерале Анри Нисселе. Очевидно, что уже тогда он вел революционную деятельность и поддерживал заговорщиков. Неизвестно, когда именно Георгий вступил в Интернациональную коммунистическую группу РКП (б), но сразу после революции, в декабре 1917 года, Делафар начал работать в ВЧК, а значит, несмотря на его молодость, большевики ему доверяли.

Весной 1918 года французу было поручено ликвидировать восстание левых эсэров в Москве, а летом он допрашивал иностранных офицеров, арестованных после провала заговора генерального консула Великобритании в России Брюса Локкарта. Большевики считали, что в заговоре, целью которого была организация военного переворота в Кремле, участвовали французы, англичане и латыши.

Активную деятельность Делафара в ВЧК прервала интервенция: 20 ноября 1918 года в Одессе высадился англо-французский десант под командованием генерала Филиппа д’Ансельма. Информация из оккупированного города какое-то время продолжала поступать от представителей агентурной сети, созданной под прикрытием кинофирмы «Мирограф», но затем канал был перекрыт. Делафару следовало выяснить, что произошло.

Полковник службы внешней разведки СССР Владимир Николаевич Карпов в книге «Секретная миссия в Париже. Граф Игнатьев против немецкой разведки в 1915–1917 гг.» рассказывал, что проникнуть во французский штаб Делафару помог бывший сослуживец из экспедиционной конторы, обрусевший француз Георгий Антонович Виллем, который порекомендовал его в качестве переводчика полковнику Анри Фрейденбергу. После короткой проверки Делафара приняли в штаб Антанты. Осторожный разведчик на работе никаких записей не делал, ни с кем не общался и всю информацию держал в уме.

Уже 27 января Шарль отправил в Москву первое письмо на имя якобы его возлюбленной Генриэтты Леже. На самом же деле это было донесение в ВЧК, в котором он описал: расстановку сил в штабе, противоречия, возникшие между интервентами из-за ситуации на Ближнем Востоке, ссоры между иностранцами и Добрармией, планы французов по захвату Украины и Донбасса.

Главной фигурой в Одессе был полковник Фрейденберг, в руках которого находились рычаги белогвардейской контрразведки «Азбука», действующей в России и в Европе. У полковника было слабое место: алчность. Ради обогащения он был готов игнорировать приказы из Парижа, поэтому ВЧК сделала ставку на него.

Подобраться к полковнику было решено через звезду русского кинематографа Веру Холодную, которая как раз находилась в Одессе и сочувствовала большевикам. Фрейденберг потерял ум от томной красавицы, которую тяготила собственная слава. Влияние актрисы на него день ото дня росло, но тут «Азбука» перехватила второе донесение Шарля в Центр. Большевики делали на поле военной разведки только первые шаги, и не могли тягаться с настоящими профессионалами в этой области: в Одессе кроме «Азбуки» действовали контрразведчики французов, англичан, петлюровцев и украинской Рады. На беду в донесении Делафар упомянул актрису, и через два дня – 16 февраля 1919 года - 25-летняя Вера Холодная скончалась от стремительного отека легких. Видимо, была отравлена. Официальная версия гласила, что актриса умерла от «испанки».

Перехватив третье донесение Шарля, французы выяснили, что никакой Генриэтты Леже в Москве нет, к тому же адрес вымышленной возлюбленной свидетельствовал о том, что она живет подозрительно близко от Лубянки.

Тем временем чекисты разрабатывали план подкупа Фрейденберга, а Делафар сумел выкрасть из гостиничного номера записную книжку французского контрразведчика майора Порталя. Теперь в Москве знали даты прибытия французского контингента в Одессу, численность гарнизонов и информацию о высшем офицерском составе.

По подозрению в краже был арестован разведчик ЧК Каллистрат Саджай, а вскоре контрразведка вышла и на самого Делафара: было предположение, что его сдал на допросе кто-то из местного большевистского подполья. Возможно, его опознал разведчик-белогвардеец Владимир Орлов, работавший под прикрытием в ВЧК в 1918 году. Был в Одессе еще один человек, знавший о политических предпочтениях Делафара, – агент британской разведки Сидней Райли, который в связи с активизацией Шарля приехал в Одессу из Крыма.

Известно, что в марте Шарль сумел отправить донесение в Москву по запасному каналу, но был арестован французами, которые выдали его деникинской контрразведке. Дальнейшая судьба его неизвестна. По одной версии после нескольких недель допросов его с другими большевиками вывезли на барже в море и утопили. Однако, когда позже тела были подняты со дна, разведчика среди них не оказалось. По другой версии, последнего русского француза из рода де Ла Фар расстреляли в одесских застенках.