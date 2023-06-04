Какого единственного человека Иван Поддубный считал сильнее себя

Чемпион чемпионов, русский богатырь, Иван Грозный... Как только его ни называли. В пелене славы и фанатизма почти растворилась правда о том, что и он был человеком, со своими слабостями и заботами.

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По одной из версий (а версий в случае с человеком-легендой существует несколько), Поддубный отправился «счастья искать» из-за неудачной любви. Аленку Витяк, дочку зажиточного хозяина, с которой у него случилась первая любовь, за него, бедняка, не отдали. Иван отправился на заработки, чтобы заработать и доказать, что жених из него - хоть куда. К Алёнке Поддубный, конечно, не вернулся.

Первые же выступления принесли Поддубному известность. Высокий, прекрасно сложенный, борец быстро обзаводился поклонниками и поклонницами. Одно время Поддубный был очарован канатоходкой Эмилией, которая была старше его и в итоге сбежала с богатым поклонником.

Великан хотел любви. И он её нашёл в лице гимнастки Маши Дозмаровой. Миниатюрная девушка пленила сердце борца и, что главное, чувства на этот раз были взаимны. Она уже была его невестой, когда во время выступления что-то пошло не так... Поддубный долго не мог прийти в себя и даже решил бросить борьбу. Слишком многое напоминало здесь о его бывшей невесте.

На сорок первом году жизни Поддубный женился на женщине ослепительной красоты, актрисе Антонине Квитко-Фоменко. Семейное счастье длилось недолго. Его жена в 1919 году сбежала с белогвардейцем, прихватив с собой почти все медали титулованного борца.

Через три года после предательства Антонины, Поддубный, наконец, обрел то, чего так долго искал. Он женился на матери молодого борца Ивана Машонина Марии Семёновне, с которой прожил до конца жизни, а к её сыну относился с отцовской нежностью. Ради семьи Поддубный был готов на всё, кроме подставного проигрыша. Поэтому он, уже известный борец, был вынужден метаться из цирка в цирк в поисках честных турниров. Судьба свела его с чикагским антрепренером, который обещал золотые горы... На эти горы Поддубный так и не взошел.

Доверчивость

«Намедни ужинал с Поддубным - человеком огромной силы и такой же глупости», - писал Александр Куприн. При всех своих несомненных достоинствах, Поддубный отличался редкой, почти детской наивностью и доверчивостью. Быстро став популярным, лихо шагнув с грузовых мостком на цирковой помост, Поддубный не получил практически никакой жизненной смекалки. Человек с медвежьей хваткой, ему катастрофически не хватало хватки деловой. Во время своего американского тура он подписывал контракты, совершенно не знакомясь с их содержанием. В итоге, верткие янки так устроили дело, что для того, чтобы получить свои деньги (полмиллиона долларов), Поддубному нужно было принимать американское подданство. Он этого не сделал и вернулся в Россию с худым чемоданом и чайником. Не получилось из Поддубного и помещика, он был слишком доверчив, чтобы решать денежные вопросы. В семье Поддубного, которая у него сложилась достаточно поздно, хозяйством заведовала жена, которая на старости лет называла себя не иначе как домработницей чемпиона чемпионов.

Несговорчивость

Иван Поддубный, русский богатырь, был одним из немногих бойцов, кто мог позволить себе не участвовать в заказных боях. Даже когда он титульно соглашался на проигрыш, то делал это таким образом, что оставлял в дураках и организаторов и своего соперника. Не удивительно, что такое поведение борца не нравилось тем, кто зарабатывал на этом деньги. Доходило до обмана: одно время под именем Поддубного боролся другой борец. Что стало с этим «двойником» после изобличения обмана Поддубным история умалчивает.

Несговорчивость Поддубного мешала ему не только в карьере, но несколько раз чуть не привела к смерти. Поддубный не хотел проигрывать ни белым, ни красным, ни зеленым.

Отношения с отцом

Единственным человеком, которого Поддубный признавал сильнее себя, был его отец. Феномен Поддубного во многом объясняется хорошей генетикой. Дед Ивана жил до 120 лет. Борцовая хватка была у Поддубного от отца. Свои первые навыки будущий «чемпион чемпионов» приобрел именно в схватках с отцом, который ради смеха мог остановить телегу за колесо и забороть быка за рога. Отец даже подыгрывал Ивану, давая себя забороть. Таких «чудес» Поддубный в профессиональной борьбе не встретит.

Когда Поддубный стал профессиональным борцом и начал выступать в цирке, то его отец был этим крайне недоволен. Он даже передал сыну через его брата, что «вдарит ему оглоблей» за постыдное, по мнению строгого отца, поведение. Для человека, выросшего в крестьянской семье, такое отношение родного отца было практически отречением. В результате отцовской отповеди Поддубному пришлось скитаться по циркам, пока ему не предложили участвовать в международных соревнованиях.

Перетренированность

Перетренированность - бич профессиональных спортсменов. Поддубный не исключение. Вплоть до последних дней жизни, он ежедневно тренировался. При подготовке к чемпионату мира у Эжена де Пари 1903 году, в Париже Поддубный столкнулся с этой проблемой.

Вот что пишет сам Поддубный об этом : «В продолжении целого месяца я ежедневно тренировался с тремя борцами: с первым 20 мин., со вторым 30, с третьим 40-50 мин.,пока каждый из них не оказывался окончательно изнурённым до такой степени что даже не мог владеть руками. После этого 10-15 минут я бегал держа 5-фунтовые гантели, которые к концу становились непосильным грузом.... Далее паровая ванна до 50 градусов... потом душ- день ледяной, следующий день - 30 градусный. Далее меня закутывали в простыню и тёплый халат чтобы испарить лишнюю влагу и достичь правильной циркуляции крови. Затем 10 км прогулка быстрым гимнастическим шагом».

Вместе с Поддубным тренировался Александр Аберг (многократный чемпион) . Они оба через полтора месяца таких тренировок перестали спать по ночам и просыпались от любого стука. Был даже инцидент, когда Иван Максимович чуть не избил самого Эжена де Пари и переводчика. Эжен, поняв, что переборщил с тренировками, дал борцам 2-х недельный отдых.

Финансовая недальновидность

Жизнь Поддубного состояла из финансовых взлётов и падений. В зените славы, когда он получал в десять раз больше остальных бойцов, Поддубный мог позволить себе практически всё. Если бы борец умел распоряжаться деньгами с умом, то мог бы стать состоятельным человеком и жить припеваючи до старости. Но коммерческой жилки Поддубный был лишён. За три года хозяйство, в которое Поддубный вложил все свои средства и на которое он возлагал большие надежды, разорилось. Умер Поддубный фактически нищим, закладывал свои медали, но этих средств не хватало для полноценной жизни. К старости Поддубный, всегда щедрый, стал прижимист: на коробе с мукой ставил свои отпечатки, боялся, что у него воруют.

Политическая безграмотность

Куда-куда, а в политику Иван Поддубный не лез. Сторонился споров о ней. «Я в их политику не лезу, никого не трогаю, пусть и меня никто не трогает». В годы фашистской оккупации Иван Поддубный разгуливал по Ейску с орденом Трудового Красного Знамени на лацкане пиджака, но фашисты его не трогали. Иван Поддубный был редким человеком: ему, чтобы его узнавали, не нужен был даже паспорт - все знали русского богатыря в лицо. Ему предлагали уехать в Германию, но легендарный борец отказался. Чтобы прокормиться, Поддубный стал работать в бильярдной маклером, выполняя также функции вышибалы. Немцы-дебоширы потом хвастались тем, что получили пинка от самого Поддубного. Впрочем, обычно и пинка не требовалось. Уже старик, Поддубный выносил буяна на вытянутой руке за шкирку.

К политическому нейтралитету Поддубного, видимо, приучила Гражданская война. Тогда он, борец цирка, мог начать поединок при Красных, а завершить уже при Белых. Однажды, победив одного из силачей-махновцев, уже ждал обещанного выстрела, но не дождался. Нестор Махно приказал накормить и напоить несговорчивого борца, не пожелавшего сдаваться.