5 знаменитостей, которые пережили покушение

Когда ты знаменит, это, с одной стороны, сулит большие деньги и возможности. С другой — за тобой неустанно следят миллионы глаз, которые в одночасье могут сменить любовь на гнев. И не просто сменить, но и перейти к весьма решительным действиям.

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Джастин Бибер

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В 2012 году поклонник Джастина Бибера организовал серьезное и очень кровожадное покушение на поп-звезду. Некто Дан Мартин, уже отбывавший срок за изнасилование и убийство девочки-подростка, поручил бывшему сокамернику Марку Стааку кастрировать певца садовыми щипцами, а после задушить галстуком. Мотив — игнор поп-исполнителя, который не отвечал Мартину на многочисленные письма. Попытка, к счастью, провалилась: Стаака задержали по пути на концерт за давнее преступление. Мартин был так раздосадован неудачей сообщника, что в сердцах выложил план полиции. В итоге всем участникам заговора дали срок за покушение на убийство, а Бибер отделался легким испугом.

Виктория Бекхэм

Быть женой одного из самых высокооплачиваемых футболистов мира, с одной стороны, престижно, с другой — есть свои минусы. В 2002 году группа эмигрантов из Албании и Румынии задумала похитить Викторию Бекхэм с сыном Бруклином и потребовать с Дэвида выкуп пять миллионов фунтов стерлингов (примерно 235 миллионов рублей по курсу того времени). Заговор удалось раскрыть благодаря журналисту, внедрившемуся в группу по совершенно другому делу. Репортер расследовал перепродажу этой же бандой ворованного раритета, но случайно вышел на аферу покрупнее. Шайка была арестована, а Виктория с тех пор значительно расширила штат охранников.

Гордон Рамзи

Знаменитый шеф объявил войну контрабандистам, торгующим акульими плавниками, и чуть не поплатился жизнью всей съемочной группы. Во время подготовки документального фильма на Коста-Рике в 2011 году Рамзи с сотоварищами отправился в порт, чтобы поговорить с рыбаками и выяснить методы отлова акул, однако его со всей группой облили бензином неизвестные и велели убираться. По некоторым данным, дотошный шеф разозлил местных наркобаронов. Власти Коста-Рики порекомендовали Гордону покинуть страну. «Я спустился вниз [к рыбакам], но на меня опрокинули бочку с бензином. Потом вдруг откуда ни возьмись появились машины с тонированными окнами, пытаясь перекрыть нам проезд. Мы запрыгнули в автомобиль и уехали», — делился подробностями Рамзи.

Бьорк

На исландскую певицу было совершено, пожалуй, одно из самых изощренных покушений в истории. Фанат и по совместительству закоренелый расист по имени Рикардо Лопес был крайне возмущен романом Бьорк с чернокожим исполнителем Голди. Он придумал дикий план: сконструировать бомбу, набитую иглами, зараженными ВИЧ, и отправить певице. Но ему не хватило инженерного таланта, поэтому Рикардо решил воспользоваться орудием попроще: начиненной кислотой бомбой, вложенной в книгу. 12 сентября 1996 года фанат покончил с собой перед включенной камерой под песню Бьорк I Remember You. Тело Лопеса с видеодневниками, где он подробно описал задуманное, обнаружила полиция, и посылку успели перехватить. По иронии судьбы, Бьорк и Голди расстались за несколько дней до самоубийства Лопеса.

Мик Джаггер