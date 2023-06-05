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Члены королевской семьи не поздравили принцессу Лилибет с днем рождения

Высокопоставленные члены королевской семьи не поздравили дочь принца Гарри и Меган Маркл, принцессу Лилибет, с днем рождения. Об этом сообщает Mirror.

Члены королевской семьи не поздравили принцессу Лилибет с днем рождения
© Газета.Ru

4 июня младшей внучке короля Карла III исполнилось два года, но никто из членов королевской семьи не поздравил принцессу Лилибет в социальных сетях. Событие проигнорировали не только Карл III и его жена Камилла, но и дядя с тетей — принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принцесса Евгения, которую называют «союзницей» Меган Маркл и принца Гарри, также промолчала. По данным инсайдеров, Меган и Гарри отметили день рождения Лилибет в кругу самых близких членов семьи в своем доме в Монтесито.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года уже после переезда в Гарри и Меган США. Ее назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, покойной принцессы Дианы. После смерти Елизаветы II дочь Меган и Гарри получила от Карла III титул принцессы.

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