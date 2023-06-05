Члены королевской семьи не поздравили принцессу Лилибет с днем рождения

4 июня младшей внучке короля Карла III исполнилось два года, но никто из членов королевской семьи не поздравил принцессу Лилибет в социальных сетях. Событие проигнорировали не только Карл III и его жена Камилла, но и дядя с тетей — принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принцесса Евгения, которую называют «союзницей» Меган Маркл и принца Гарри, также промолчала. По данным инсайдеров, Меган и Гарри отметили день рождения Лилибет в кругу самых близких членов семьи в своем доме в Монтесито.