Члены королевской семьи не поздравили принцессу Лилибет с днем рождения

Высокопоставленные члены королевской семьи не поздравили дочь принца Гарри и Меган Маркл, принцессу Лилибет, с днем рождения. Об этом сообщает Mirror.
4 июня младшей внучке короля Карла III исполнилось два года, но никто из членов королевской семьи не поздравил принцессу Лилибет в социальных сетях. Событие проигнорировали не только Карл III и его жена Камилла, но и дядя с тетей — принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принцесса Евгения, которую называют «союзницей» Меган Маркл и принца Гарри, также промолчала. По данным инсайдеров, Меган и Гарри отметили день рождения Лилибет в кругу самых близких членов семьи в своем доме в Монтесито.
Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года уже после переезда в Гарри и Меган США. Ее назвали в честь прабабушки, королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, покойной принцессы Дианы. После смерти Елизаветы II дочь Меган и Гарри получила от Карла III титул принцессы.