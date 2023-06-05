Кем на самом деле были авторы знаменитых волшебных историй

При слове «сказочник» обычно возникает образ умудрённого опытом старца или старушки, которые знают все тайны мироздания, но при этом остаются немного не от мира сего. Однако реальные великие сказочники имели мало общего с этим стереотипом. Большинство из них были вполне успешными людьми, строили карьеру, а сказки были развлечением или отдушиной на фоне более важных дел.

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Шарль Перро

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Его можно назвать не только литератором, но и видным государственным деятелем времён Людовика XIV, Короля-Солнца. Перро принадлежал к влиятельной парижской семье. Получив диплом адвоката, он устроился в контору брата, который был главным сборщиком финансов Парижа. Сам Шарль тоже был не промах.

Пробиться при дворе он смог именно благодаря своей тяге к сочинительству. Перро написал оду по случаю женитьбы Людовика и был замечен монархом и его главным приближённым Кольбером. За 20 лет Шарль сочинил множество девизов и од, возвеличивающих короля, получая при этом одну государственную должность за другой. Был руководителем «Бюро славы короля», следил за строительством Версаля, был госсекретарём по культуре и личным секретарём Кольбера.

Сочинять сказки Перро начал уже на пенсии. Он не считал их серьёзной литературой и подписывал произведения именем своего сына Пьера де Арманкурру-Перро. С помощью сборника сказок он хотел упрочить положение сына при дворе и ради этого посвятил книгу племяннице Людовика XIV. Но карьера отпрыска всё равно не сложилась, а имя истинного автора сказок вскоре стало известно. Так Шарль Перро и вошёл в историю.

Братья Гримм, Якоб и Вильгельм

Знаменитые немецкие сказочники родились в семье юриста и собирались продолжить династию, но поняли, что филология увлекает их больше.

Якоб смог устроиться смотрителем библиотеки при дворце в Кесселе, который захватил Наполеон, и штудировал там книги, изучая немецкую словесность и фольклор. Безработный Вильгельм, который отличался слабым здоровьем, искал в других библиотеках редкие рукописи и собирал фольклор.

Неоценимый вклад в эти изыскания внесла его будущая жена, дочь кессельского аптекаря Дортхен Вильд, знавшая множество местных преданий.

Так с миру по нитке Якоб и Вильгельм Гримм создали свой первый сборник «Детские и семейные сказки». Он неоднократно переиздавался, дополнялся, а некоторые сказки были подвергнуты редактуре, поскольку не подходили для маленьких читателей. Так, из первых вариантов убрали упоминание, что Рапунцель была беременна от принца, а в другой истории исчезли подробности, как отец отрезал дочери грудь и руки.

Несмотря на мировую славу сказочников, главным своим творением братья Гримм считали этимологический словарь немецкого языка. Вильгельм умер, когда они работали над буквой D. Четыре года спустя прямо за столом умер Якоб, работая над буквой F. Их начинания продолжили десятки других лингвистов. Закончен монументальный труд из 33 томов был в 1960 году.

Сергей Аксаков

Автор «Аленького цветочка» и других сказок своим современникам был известен как государственный деятель. Он строил карьеру чиновника в далеко не сказочных местах: Экспедиции о государственных бумагах, Московском цензурном комитете и Константиновском межевом институте. За это время Аксаков не написал ни одного литературного произведения. Зато лично отбирал преподавателей, оценивал лекции и даже создал первый студенческий городок.

Женился Сергей Аксаков по любви на дворянке Ольге Заплатиной, в семье родилось 11 детей. Трое из них стали видными общественными деятелями, литераторами. А знаменитый «Аленький цветочек» Аксаков придумал уже для своей внучки Оленьки по мотивам истории, которую сам слышал в детстве.

Ганс Христиан Андерсен

Из всех сказочников у него, пожалуй, самая волшебная биография. Сын башмачника и прачки, на ярмарке Андерсен получил предсказание, что когда-нибудь его родной городок Оденсе озарится огнями в его честь. Уверовав в это, Ганс Христиан отправился в Копенгаген, чтобы «стать знаменитым».

Правда, он видел себя драматургом, актёром или поэтом. Сказки Андерсен считал подёнщиной и говорил, что все свои истории пишет не для детей, а для взрослых. В столице он обивал пороги знаменитостей, читал стихи, пел, танцевал, ошеломляя хозяев своим напором. В конце концов Андерсен нашёл себе друзей и покровителей, которые порекомендовали правительству оплатить учёбу Ганса Христиана в гимназии.

Вложения оказались не напрасны: стихи, проза и пьесы Андерсена стали пользоваться популярностью у публики. Он много путешествовал по Европе, писал зарисовки и романы. И только потом переключился на сказки.

Его волшебные истории отличались драматизмом: сказывались годы бедности, страхов и унижений. Андерсен боялся всего: ограбления, наёмных убийц, отравления. Всегда возил с собой верёвку, чтобы в случае пожара выпрыгнуть из окна. Страшился быть погребённым заживо и клал рядом со своей кроватью записку: «На самом деле я не умер». Боялся женщин и так и остался девственником.

Когда к 70-летию писателя ему устанавливали памятник, Андерсен был категорически против, чтобы его фигура находилась в окружении детей, как планировал архитектор. И наверное, если бы Ганс Христиан узнал, что из его огромного 50-томного литературного наследия сейчас востребованы только сказки, он бы очень удивился.

Павел Бажов

Окончил духовное училище Екатеринбурга, а позже духовную семинарию и мог стать священником. Но увлёкся революционными идеями и вступил в партию большевиков. По партийной линии продвигался быстро: был педагогом, политработником, журналистом и редактором газет.

После одного из доносов Павла Петровича исключили из партии. И тогда он засел писать сказки, основанные во многом на народных преданиях. Экстремальное время репрессий, начало Великой Отечественной войны стали самыми плодотворными в творчестве писателя Бажова. При этом именно для детей он написал только «Серебряное копытце», «Огневушку-поскакушку» и «Голубую змейку». Остальные истории предназначены и для взрослых.

После войны Бажов снова забросил творчество – его избрали депутатом Верховного совета. Скончался он в Москве от рака лёгких в кремлёвской больнице, но похоронили писателя по его завещанию на Урале – в краю, который он воспел в своих сказах.

Александр Волков

Он был настоящим ребёнком-вундеркиндом. В 4 года научился читать и проглотил всю домашнюю библиотеку. В школу его приняли сразу во второй класс. В 12 лет Волков засел писать продолжение «Робинзона Крузо». А в 16 лет поступил в Томский учительский институт, преодолев конкурс в 6 человек на место. Досрочно окончив его, устроился учителем математики в Усть-Каменогорское училище. Но этого вундеркинду, конечно, оказалось мало – он мечтал серьёзно заниматься наукой. И ради этого перебрался в Москву. Пятилетнюю программу физико-математического факультета МГУ он освоил за 7 месяцев.

А потом решил заняться изучением английского и начал посещать институтский кружок иностранных языков. Там для тренировки ему выдали книгу на английском Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз». Волкову история понравилась, он начал пересказывать её двум своим сыновьям, а потом решил адаптировать для всех советских детей. Благодаря его математическом уму из «Волшебника» исчезло множество сюжетных несостыковок.