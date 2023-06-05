Личный духовник Сталина: кто такой митрополит Николай

В советской истории важное место занимает личность митрополита Николая (в миру Бориса Ярушевича).

© Русская семерка

В разные годы своей жизни он успел побывать математиком, первым председателем воссозданного Отдела внешних церковных сношений Священного Синода, претендовал на пост Московского Патриарха и даже был личным духовником Иосифа Сталина.

Видео дня

Поиск своего пути

Ярушевич появился на свет в самом конце 1891 года — 31 декабря — в семье потомственного священника и дочери причётника. Можно предположить, что чем будет заниматься мальчик в будущем, было известно с самого детства. А вот и нет! В 1909 году он окончил с золотой медалью Введенскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Только через год Борис осознал, что после школы сделал неправильный выбор, поэтому и перевёлся Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Её он окончил в 1914 году и сразу же был пострижен в монахи.

Первую мировую, а потом и Гражданскую войны Борис «использовал» в своих интересах. Сначала он стал священником лейб-гвардии Финляндского полка, потом настоятелем Петропавловского собора в Петергофе, а ещё через год — Александро-Невской лавры.

В самое противоречивое и беспокойное время Ярушевский умудрился стать епископом Петергофским, викарием Петроградской епархии. В военные и первые послевоенные годы Борис продолжал планомерно продвигаться по службе. Понятно, что такой карьерный рост был просто невозможен без дружбы с советской властью.

Мир! Дружба! Жвачка!

В 1942 году Ярушевский выпустил книгу «Правда о религии в России», на страницах которой развенчивался миф о том, что большевики организовали гонения на церковь. Но Борис шёл не только на уступки. На встрече с Иосифом Сталиным священнослужителю удалось убедить главу государства в том, что необходимо восстанавливать церковные учебные заведения. Не исключено, что как раз в ходе этой встречи Иосиф Виссарионович и проникся симпатией к церковнику. Существуют даже свидетельства того, что Сталин якобы исповедовался Ярушевскому, ставшему уже митрополитом Николаем. Его даже стали называть «личным духовником Сталина».