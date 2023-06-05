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В возрасте 83 лет умер писатель и сценарист Владимир Голованов

Советский и российский писатель Владимир Голованов скончался в возрасте 83 лет, передает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора киностудии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

В возрасте 83 лет умер писатель и сценарист Владимир Голованов
© Газета.Ru

«Не стало Володи Голованова — большого мастера анимационной драматургии, поэта, философа, колоссального организатора и «объединителя». Владимир Антонович умер сегодня во сне, ему было 83 года», — рассказал Капков на своей странице в одной из социальных сетей.

Драматург, поэт и общественный деятель Владимир Голованов создал сценарии детских игровых фильмов «Бесстрашный атаман», «Приключения Травки», «Полет в страну чудовищ». Кроме того, он вместе с режиссером Федором Хитруком работал над мультфильмом «Фильм, фильм, фильм». Голованов — сооснователь Открытого российского фестиваля анимационного кино («Таруса», позднее — «Суздаль»).

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