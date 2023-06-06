Создатель «Эйфории» купил почти столетний особняк

Американский режиссер, создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон купил особняк в Калифорнии. Объект был возведен почти сто лет назад, сообщает Dirt.

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Дом находится в Беверли-Хиллз и был построен в 1930 году. Левинсон приобрел его еще весной 2021 года, однако о сделке стало известно только сейчас. В 1940-е годы владение принадлежало потомкам медиамагната Уильяма Херста. В 1953 году они продали объект кинорежиссеру Сэмюэлу Фуллеру. Позже дом приобрел сценарист Ларри Коэн, который проживал там до 2019 года.

На участке расположен главный дом площадью 650 квадратных метров. Внутри есть пять спален, семь ванных комнат, просторная гостиная с камином и кухня. На территории также есть гостевой дом, бассейн и большая лужайка.