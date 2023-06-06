Эмир Кустурица дал прощальный концерт в Москве
Режиссер сербского происхождения с мировым именем Эмир Кустурица завершил свою музыкальную карьеру концертом в Москве, о чем пишут "Известия" сегодня, 6 июня. Кустурица вышел на сцену Московского международного дома музыки со своим оркестром The No Smoking Orchestra, с которым они вместе с 1998 года. Говорят, что на шоу были раскуплены все билеты, несмотря на их высокую стоимость, и зал был забит до отказа.
Напомним, что Эмир Кустурица анонсировал последний тур в качестве музыканта в начале 2022 года во время выступления в Сочи. Концерт в Москве несколько раз срывался. Его переносили не менее чем дважды. Наконец выступление состоялось, к удовольствию публики. Многие хранили билеты несколько месяцев.
По данным газеты, представление Кустурица начал со слов в зал: "К сожалению, это последний концерт этого бэнда в Москве", — на что зрители стали бурно возражать. Вечер прошел в единении артистов и публики. Собравшиеся "танцевали" в креслах и проходах, делали селфи с музыкантами, требовали песен на бис (которые прозвучали несколько раз) и проводили коллектив овациями и криками "Браво!".