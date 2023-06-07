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Умер один из создателей передачи «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Меерзон

В столице умер один из создателей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Меерзон. Об этом стало известно в среду, 7 июня.

Умер один из создателей передачи «Спокойной ночи, малыши!» Владимир Меерзон
© Вечерняя Москва

По имеющейся информации, режиссер и сценарист скончался 5 июня на 98-м году жизни в своей квартире на севере Москвы. За несколько дней до смерти состояние здоровья Владимира Яковлевича резко ухудшилось, о чем сообщали его близкие. Меерзон не дожил три дня до своего дня рождения.

Владимир Яковлевич Меерзон родился 8 июня 1925 года в семье врача-хирурга Якова Меерзона. В 1938 году Якова Соломоновича арестовали, предъявив ему обвинение в участии в покушении на Сталина. По итогам суда его сослали в лагеря. В 16 лет Владимир Яковлевич отправился на фронт и прошел Великую Отечественную войну до конца. После окончания войны поступил в Театральное училище имени Щукина.

Совместно со своей супругой Ниной Зубаревой Меерзон создал передачу «Спокойной ночи, малыши!», где он писал сценарии к выпускам, а Зубарева исполняла обязанности режиссера, передает ИА REGNUM.

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