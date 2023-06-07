Популярная блогерша назвала впечатлившее ее в России явление

«Снега я в Китае не видела», — ответила Цзоу на вопрос, что ее больше всего впечатлило в России. Блогерша объяснила, что, приезжая Китай, обычно бывает не на севере страны, а в Пекине, Нанкине или Шанхае. «Там снега нет, а для меня это чудо природы, которое до сих пор откликается во мне. Я привыкла, но каждый раз восхищаюсь», — рассказала она.