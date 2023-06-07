Кейт Миддлтон показала спортивную форму во время игры в регби

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила регбийный клуб в английском городе Мейденхеде в графстве Беркшир. Об этом сообщает Daily Mail.

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Невестка короля Великобритании Карла III была одета в бирюзовую футболку с эмблемой сборной Англии по регби — красной розой. На ней также были темно-синие джоггеры Sweaty Betty и белые кроссовки Lululemon. Волосы принцессы Уэльской были собраны в конский хвост.

Кейт Миддлтон вышла на поле и приняла пас от бывшего регбиста национальной команды Дэнни Кэра, продемонстрировав отличную спортивную форму.