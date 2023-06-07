Кейт Миддлтон показала спортивную форму во время игры в регби

Кейт Миддлтон показала отличную спортивную форму во время игры в регби
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила регбийный клуб в английском городе Мейденхеде в графстве Беркшир. Об этом сообщает Daily Mail.
Невестка короля Великобритании Карла III была одета в бирюзовую футболку с эмблемой сборной Англии по регби — красной розой. На ней также были темно-синие джоггеры Sweaty Betty и белые кроссовки Lululemon. Волосы принцессы Уэльской были собраны в конский хвост.
Кейт Миддлтон вышла на поле и приняла пас от бывшего регбиста национальной команды Дэнни Кэра, продемонстрировав отличную спортивную форму.
В феврале 2022 года Букингемский дворец объявил супругу принца Уильяма новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии. Этот пост ранее занимал принц Гарри, но потерял его после отказа от королевских обязанностей.