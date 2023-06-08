От рака умер основатель и вокалист группы The Nerves Джек Ли

В Санта-Монике умер на 72-м году жизни Джек Ли, основатель и вокалист калифорнийской пауэр-поп / нью-вэйв-группы The Nerves, автор песен Blondie и Пола Янга. Причиной смерти артиста стал рак толстой кишки.

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"Нервы" собрались в 1974-м в Сан-Франциско - гитарист Джек Ли, басист Питер Кейс и барабанщик Пол Коллинз. Все трое пели и сочиняли песни. В 1976-м они выпустили свою единственную, одноименную ЕР. Были в турне по США и Канаде с The Ramones. Коллектив просуществовал недолго, но несмотря на это и куцую дискографию, оказал существенное влияние на сцену Лос-Анджелеса.

Ли, помимо прочего, - автор песни Hanging on the Telephone, которую Blondie сделали международным хитом, и Come Back And Stay Пола Янга.

После распада "Нервов" Кейс сформировал The Plimsouls, Коллинз был основателем The Beat, а Ли - Jack Lee Inferno.

В 2012-м Кейс и Коллинз объявили о реюнион-туре группы. Ли его проигнорировал, а Коллинз "соскочил" еще до его завершения - на почве немедленно возникших личных разногласий с Кейсом.