Что КГБ сделал с семьей полковника Пеньковского

В свое время эта история всколыхнула весь мир. Полковник Главного разведывательного управления Олег Пеньковский оказался агентом Запада, за что в 1963 году его приговорили к расстрелу. Незавидная участь ждала и семью Пеньковского, жену и двух дочерей. Однако супруге предателя удалось убедить всех в том, что она ничего не знала о деятельности мужа.

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Если верить Гордону Брук-Шеферду, автору книги «Перебежчики из разведки. Изменившие ход «холодной войны», в 1943-1944 годах 24-летний Олег Пеньковский командовал артиллерийским полком. По словам самого Пеньковского, в тот момент он являлся одним из самых молодых командиров такого ранга. И это неудивительно, потому как покровителем Олега Владимировича, а по совместительству и его приятелем был генерал-полковник Сергей Варенцов, позже лишенный званий и наград за дружбу с Пеньковским. Впрочем, подобные, выгодные по части продвижения по служебной лестнице, знакомства для Олега Пеньковского были, что называется, нормой.

Как утверждает Олег Смыслов на страницах издания «Иуды в погонах. Они изменили присяге», Пеньковский всегда отличался особой расчетливостью. Так, по сведениям Смыслова, во время войны другой генерал Дмитрий Гапанович пригласил молодого командира к себе в гости. Тогда дочери Гапановича Вере едва исполнилось 14, однако Пеньковский сразу смекнул, что девочка может стать для него еще одним пропуском в высшие чины. Тем более, что, как жаловался позже Пеньковский, слова которого приведены в книге Джераллда Шестера «Шпион, который спас мир: как советский полковник изменил курс «холодной войны», тогда все праздновали освобождение Киева, и многим казалось, что война скоро закончиться, а у него еще не было ни одного ордена.

Роман на стороне

Как бы то ни было, в 1945 году Олег Пеньковский зарегистрировал брак с 17-летней Верой Гапанович. Спустя несколько месяцев у супругов родилась старшая дочь. Семья, по-видимому, жила неплохо. Например, как утверждает автор книги «Шпионские истории» Анатолий Терещенко, Пеньковский, безусловно, не без помощи тестя получил шикарную квартиру в элитном доме. Да и карьера Олега Владимировича явно шла в гору. К тому же, он поступил в Военную Академию имени Фрунзе, где его тут же избрали старостой курса. Видимо, окрыленный успехом, Пеньковский стал позволять себе всевозможные вольности.

Так, по данным Геннадия Соколова, автора книги «Шпион номер раз», еще будучи студентом академии, Олег Владимирович увлекся одной певицей. Любовникам не терпелось побыть наедине. И Пеньковский, сказав жене, что отправляется в командировку в Польшу, улетел со своей пассией в Крым. Однако Вера Дмитриевна позвонила в вуз для того, чтобы узнать, как дела у супруга в Польше. Там, конечно, ни о какой командировке не знали. Скандал, правда, быстро замяли. Мало того, администрации академии удалось убедить Гапанович в том, что Пеньковский якобы действительно выполнял в Крыму какое-то задание.

После ареста

По-видимому, интрижка Пеньковского, о которой было известно даже его однокурсникам, так и осталась для Гапанович тайной. По крайней мере, супруги остались вместе и даже обзавелись младшей дочерью. Когда в 1962 году Олега Пеньковского арестовали, ребенку не исполнилось и года. 30 октября того же года Вера Дмитриевна, оставшись без средств к существованию, отправила в КГБ письмо, в котором попросила о материальной помощи. Кроме того, Гапанович сообщила сотрудникам госбезопасности о том, что она была не в курсе дел мужа и уже тем более не знала о его шпионской деятельности.