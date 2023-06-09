Датчанин посетил все страны мира, не садясь в самолет

Тор Педерсен из Дании назвал себя первым человеком в мире, который посетил все страны без воздушных перелетов. Но это путешествие продлилось на шесть лет дольше, чем он планировал изначально.

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Педерсен уволился с работы в сфере судоходства и логистики и отправился в путь в октябре 2013 года. Изначально он предполагал, что пробудет в каждой стране не более семи дней и вернется домой к концу 2017 года. Но из-за проблем с визами постоянно случались задержки, а во время пандемии коронавируса Тор провел в Гонконге целых два года.

Завершить свое эпическое путешествие Педерсону удалось только в мае 2023 года. Протяженность его маршрута составила 223 072 мили (358 999,5 км). Последней точкой стали Мальдивы, куда датчанин прибыл на борту контейнеровоза.

Путешественник рассказал, что пользовался «общественным транспортом везде, где это возможно»: автобусами, поездами, паромами и даже рыбацкими лодками. Самая продолжительная поездка на одном автобусе случилась в Бразилии и продлилась 54 часа. Самая долгая поездка на поезде ожидала датчанина в России (пять дней).

В среднем Тор проводил в одной стране 17 дней. Самым коротким стало его пребывание в Ватикане (24 часа). Всего за 10 лет он использовал 351 автобус, 158 поездов, 43 тук-тука, 37 контейнеровозов, 33 лодки, девять грузовиков, три парусные лодки, два круизных лайнера, одну конную повозку, одну полицейскую машину и одну яхту (не считая поездок на мотоциклах, такси, метро, автобусах и трамваях).