Умерла артистка Большого театра Елена Озерова

Ей было 80 лет.

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Как говорится в Telegram–канале театра, в период 1978–2020 годов она руководила детской группой Камерной сцены.

Озерова родилась в Москве в семье известного поэта, переводчика и литературного критика Льва Озерова. В 1978 году была приглашена Борисом Покровским в Камерный музыкальный театр, где организовала детскую хоровую группу. Под её руководством юные музыканты участвовали в постановках спектаклей «Давайте создадим оперу», «Игра на воде» Б. Бриттена, «Ванька» А. Холминова, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта, на фестивале «Декабрьские вечера» — в исполнении опер Бриттена «Альберт Херринг» и «Поворот винта».