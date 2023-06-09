Умерла артистка Большого театра Елена Озерова
Ей было 80 лет.
Как говорится в Telegram–канале театра, в период 1978–2020 годов она руководила детской группой Камерной сцены.
Озерова родилась в Москве в семье известного поэта, переводчика и литературного критика Льва Озерова. В 1978 году была приглашена Борисом Покровским в Камерный музыкальный театр, где организовала детскую хоровую группу. Под её руководством юные музыканты участвовали в постановках спектаклей «Давайте создадим оперу», «Игра на воде» Б. Бриттена, «Ванька» А. Холминова, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта, на фестивале «Декабрьские вечера» — в исполнении опер Бриттена «Альберт Херринг» и «Поворот винта».
Озерова работала в Большом театре с 1988 года. Она участвовала в постановках опер «Млада» Н. Римского-Корсакова, «Хованщина» М. Мусоргского, «Богема» и «Турандот» Дж. Пуччини, «Прекрасная мельничиха» Дж. Паизиелло, «Сила судьбы» Дж. Верди, «Пиковая дама» П. Чайковского и других.