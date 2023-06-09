Датчанин побывал во всех странах мира без перелетов
Тор Педерсен из Дании сообщил, что стал первым человеком, который посетил все страны без перелетов по воздуху. Путешествие продлилось на шесть лет дольше, чем он предполагал, пишет The Daily Mail.
Чтобы отправиться в путь, Педерсен ушел с работы в области судоходства в октябре 2013 года. Он планировал провести в каждой стране не больше недели и вернуться домой через четыре года. Из-за сложностей с визами туристу пришлось несколько раз задержаться, а пандемия коронавируса заставила его пробыть в Гонконге два года.
Путешественник закончил свой тур только в мае 2023 года. Он преодолел 358 999,5 километров. Последней точкой маршрута были Мальдивы — туда он приехал на борту контейнеровоза.
По словам путешественника, он использовал общественный транспорт во всех возможных случаях. Перемещался на автобусах, поездах, паромах, рыбацких лодках. Самой долгой была 54-часовая поездка на автобусе в Бразилии. На поезде в России он ехал пять дней.
Среднее количество дней, проведенных Тором в одной стране, было 17. Меньше всего времени он провел в Ватикане, где он задержался на 24 часа. Суммарно путешественник использовал 351 автобус, 158 поездов, 43 тук-тука, 37 контейнеровозов, 33 лодки, девять грузовиков, три парусные лодки, два круизных лайнера, одну конную повозку, одну полицейскую машину и одну яхту. Он также преодолевал участки пути на мотоциклах, такси, метро, автобусах и трамваях.
В среднем Тор проводил в одной стране 17 дней. Самым коротким стало его пребывание в Ватикане (24 часа). Всего за 10 лет он использовал 351 автобус, 158 поездов, 43 тук-тука, 37 контейнеровозов, 33 лодки, девять грузовиков, три парусные лодки, два круизных лайнера, одну конную повозку, одну полицейскую машину и одну яхту (не считая поездок на мотоциклах, такси, метро, автобусах и трамваях).
Самой любимой страной Педерсена осталась Дания. О своем путешествии он планирует написать книгу.
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