Друг Цоя рассказал, кто вдохновил музыканта на песню «Восьмиклассница»

Хит «Восьмиклассница» рок-музыканта Виктора Цоя считается одной из лучших его песен. Друг исполнителя Алексей Рыбин рассказал историю создания этой композиции.

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«Восьмиклассница» вошла в топ-100 лучших песен русского рока 20 века. Многие поклонники до сих пор задаются вопросом, кем вдохновлялся Цой при создании этой песни. Рыбин рассказал о музе исполнителя.

«Цой стал рок-звездой местного пэтэушного масштаба и получил свою законную долю почитания со стороны молоденьких девочек. Одна из них стала его подружкой — Цой проводил с ней много времени и возвращался домой просветленный и одухотворенный всем на зависть и удивление», — цитирует друга Цоя Sport24.