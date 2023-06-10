Зачем писатели Горький и Андреев поменялись жёнами

Летом 1905 года Максим Горький и Леонид Андреев с женами посетили фотоателье в подмосковном Бутове, где сфотографировались на память. Через год Россию наводнили почтовые открытки с бутовскими фотографиями. Подписи к ним содержали ошибки, которые вводили в заблуждение читающую публику более 60 лет.

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Андреев и Горький

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В 1898 году начинающий репортер московской газеты «Курьер» Леонид Андреев написал рассказ «Бергамот и Гараська», который решил его судьбу. Рассказ опубликовали в пасхальном номере, его заметил Горький. После личного знакомства писателей в марте 1900 года, они сблизились.

Горький ввел Андреева в знаменитый литературный кружок Николая Телешова «Среда» и книгоиздательское товарищество «Знание». Последнее на деньги Горького в 1901 году выпустило первый сборник рассказов Андреева. Эта дружба не прекратилась даже в 1907 году, когда Андреев стал в России более популярным автором, чем Горький.

Андреев и Велигорская

В феврале 1902 года Леонид Андреев женился на Александре Велигорской, внучатой племяннице Тараса Шевченко. Венчались молодые на Арбате в церкви Николы Явленского. Посаженым отцом был Николай Телешов. Уже через год жена родила Андрееву первенца Вадима.

Для писателя годы брака с Велигорской были самым спокойным периодом жизни. При этом в творчестве Андреев, наоборот, становился все более мрачным. Когда в 1904 году он заканчивал повесть «Красный смех», то не мог спать по ночам, его трепала лихорадка. Нервное возбуждение писателя порой было таково, что он боялся оставаться в комнате один. Закутанная в теплый платок супруга проводила в кабинете с Андреевым круглые ночи без сна. Писателя успокаивало само присутствие Велигорской.

Горький и Андреева

Весной 1900 года в Крыму Горький познакомился с известной московской актрисой Марией Андреевой. В 1903 году писатель стал двоеженцем.

С официальной женой Екатериной Пешковой он к тому времени прожил почти семь лет, имел от нее двух детей. Официально разводиться супруги не стали. Горький перебрался из Нижнего Новгорода в Москву и стал сожительствовать с актрисой МХТ. Мария Андреева к тому времени ушла от мужа и детей.

Она имела большое влияние на Горького. Уговорила его вступить в РСДРП, познакомила с Владимиром Лениным.

Фотографии на память

Летом 1905 года Леонид Андреев с Александрой Велигорской и Максим Горький с Марией Андреевой оказались под Москвой. Чем привлекло их внимание скромное фотоателье в Бутове, неизвестно. Были сделаны две фотографии семейных пар.

На следующий год книжные магазины России наводнили новинки – популярные тогда почтовые открытки с известными писателями. На лицевых сторонах были помещены те самые фотографии из Бутова. Однако подписи под ними гласили: "Леонид Андреев с женой Максима Горького" и "Максим Горький с женой Леонида Андреева".

В таком виде эти открытки позже попали в газеты и журналы, книги. Непосвященные читатели так и считали, что для фотоснимка в Бутове Андреев и Горький поменялись женами. Ошибка дожила до конца 1960-х годов и породила новые.

Возникла она при передаче снимков от фотографа издателю. Сфотографировав известных людей, мастер записал их фамилии. С тем и отдал негативы издателю. Тот разумно предположил, что раз в ателье пришли Андреев и Андреева, значит, они муж с женой.

А поскольку фотографировались они с другими спутниками, значит, писатели зачем-то поменялись женами. Предположить, что Андреев и Андреева – однофамильцы, никому в голову не пришло.

Исправить ошибку по горячим следам оказалось некому. Горький с Андреевой в то время находились в США, где писатель собирал деньги для партии Ленина. Велигорская донашивала Андрееву второго сына, и супругам было не до разбирательств.

Попробовала восстановить истину сестра Велигорской Елизавета, в девичестве Доброва. Однако жену известного в Москве врача издатель слушать не стал и выставил за порог со словами: «Нам лучше знать, кто с чьей женой снимается».

А люди-то и не знали

Революция, Гражданская и Великая Отечественная войны унесли жизни многих из тех, кто знал писателей и их жен лично и мог указать на ошибку. Открытки остались. В 1959 году они попали в книгу Федора Шилова «Записки старого книжника».

Известный ленинградский библиофил, еще до революции посвятивший жизнь книгам, тоже не был в курсе ошибки. Более того, он добавил свою. Личная жизнь Горького в СССР не афишировалась, поэтому Шилов знал только об официальной жене писателя. Так и подписал фотографию: «Леонид Андреев с Екатериной Пешковой».

Его книга попала в руки Анны Андреевой. Она была вдовой сына Андреева Даниила. Женщина решила, что «надо дать точное разъяснение и раз и навсегда покончить с неправильной версией».