Умерла Лизл Штайнер, автор знаковых фотографий Кастро и Армстронга

Лизл Штайнер родилась в 1927 году в Вене в еврейской семье. В 1938-м семья бежала в Аргентину, где Лизл изучала искусство в Университете Буэнос-Айреса и Школе декоративных искусств. В 20 лет начала снимать документальные фильмы – для Министерства иностранных дел Аргентины, в том числе. В 60-е переехала в Нью-Йорк и стала работать как фрилансер в Time, Newsweek, The New York Times, Life и для Associated Press.