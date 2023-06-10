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Умерла Лизл Штайнер, режиссер, автор знаковых фотографий Кастро и Армстронга

В Паунд-Ридж в возрасте 95 лет скончалась Лизл Штайнер, американская фотограф и режиссер-документалист. Штайнер – автор множества знаковых фото знаменитостей, в том числе Фиделя Кастро, Луи Армстронга, Ричарда Никсона, Джимми Картера, Жаклин Кеннеди, снимков похорон Джона Кеннеди.

Умерла Лизл Штайнер, автор знаковых фотографий Кастро и Армстронга
© Российская газета

Именно Штайнер принадлежит авторство одного из самых известных фото кубинского лидера – во время его визита в ООН.

Лизл Штайнер родилась в 1927 году в Вене в еврейской семье. В 1938-м семья бежала в Аргентину, где Лизл изучала искусство в Университете Буэнос-Айреса и Школе декоративных искусств. В 20 лет начала снимать документальные фильмы – для Министерства иностранных дел Аргентины, в том числе. В 60-е переехала в Нью-Йорк и стала работать как фрилансер в Time, Newsweek, The New York Times, Life и для Associated Press.

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