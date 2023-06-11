«Стреляться по-настоящему!»: чем закончилась дуэль Толстого с Тургеневым

26 мая 1861 года Лев Толстой и Иван Тургенев обедали у Афанасия Фета. Тургенев рассказывал о благотворительности, которой занимается его дочь, упомянул, что ее новая гувернантка посоветовала ей собственноручно чинить одежду бедняков, тем самым показывая свою благую волю.

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Толстой счел это глупостью и позерством. Между ними возникает бранная перепалка, и они разъезжаются по своим имениям. Толстой пишет Тургеневу мирное письмо. Тургенев готов мириться и тоже пишет письмо, в котором, впрочем, предлагает разорвать отношения: «происшедшее сегодня поутру показало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы Ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому я тем охотнее исполняю мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами...».

Но оно потерялось в дороге. Толстой злится на, как ему кажется, молчание Тургенева, а потому пишет ему письмо, в котором вызывает стреляться, причем стреляться «по-настоящему», а не «пошло, с шампанским», и предлагает Тургеневу приехать к опушке с ружьями. Тургенев в ответ шлет ему письмо, в котором отвергает такой способ дуэли, и предлагает стреляться по правилам. В ответ на это Лев Николаевич назвал его трусом. Дуэль так и не состоялась.