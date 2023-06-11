Житель Дании бросил жену на десять лет и отправился в путешествие

Мужчина отказался от самолетов, предпочтя пройти весь путь водой и землей. Свое путешествие Педерсен начал в Германии и собирался на каждую страну тратить по семь дней. Однако начавшаяся пандемия коронавируса нарушила планы, и ему пришлось задержаться в Китае на два года, передает издание «ТурПром».

Педерсен описал свое путешествие как полет на Луну. В каждом государстве он проводил не менее 24 часов. В качестве транспорта для перемещения он выбирал автобусы, поезда и яхты. Самую длительную поездку он совершил на контейнеровозе, который доставил его в Австралию из Гонконга за 27 дней. Сейчас мужчина находится на Мальдивах и в скором времени собирается вернуться домой на грузовом корабле.