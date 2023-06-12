Медицинский детектив: можно ли было спасти Пушкина после дуэли?

За свою жизнь Александр Сергеевич Пушкин написал один роман в стихах, 12 поэм, семь сказок, 15 прозаических произведений, восемь драматических произведений и 783 стихотворения. Историки любят говорить о том, сколько еще гениальных произведений он бы мог создать, если бы не смертельное ранение. Специальный корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова выясняла, можно ли было спасти Пушкина.

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8 февраля 1837 года около семи вечера раненого поэта привезли в его квартиру на набережной реки Мойки. Почти двое суток спустя у него констатировали остановку сердца. Среди возможных причин смерти врачи называют перитонит, гипоксию, полиорганную недостаточность и сепсис.

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Огнестрельное ранение пациент Пушкин Александр Сергеевич, возраст 37 лет, получил в 16 часов 45 минут 8 февраля 1837 года. Секундантом поэта был его лицейский товарищ, подполковник Константин Данзас. Со стороны Жоржа Дантеса – его двоюродный брат и атташе французского посольства в Петербурге Лоран Арнольф Оливье Демье. Секунданты повели себя как напроказившие мальчишки: не захватили аптечку и не пригласили на дуэль врачей. Вероятно, боялись огласки. Участников лишали дворянства и чинов. Но есть версия, что поединок предполагал смерть одного из дуэлянтов. А в таких случаях лекарь был не нужен.

«На месте ранения помощь ему не оказывали. На санях от Черной речки довезли до кареты, которая была в районе Ланского шоссе. В последующем он был перегружен в карету и доставлен не в лечебное учреждение, а домой», –рассказал профессор кафедры военно-полевой хирургии ВМА имени Кирова Александр Петров.

Сегодня в экстренных ситуациях медики руководствуются правилом «Золотого часа»: чем раньше оказана помощь, тем выше шансы на спасение. «Если есть кровотечение, остановить его, если нарушена проходимость дыхательных путей, восстановить ее. И второй вопрос, самый главный, это как быстро пострадавший будет доставлен в стационар, где ему будет оказана специализированная помощь», – сказал заведующий седьмого хирургического отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Эдуард Цветков.

Но тогда, в XIX веке, поэта уложили не на больничную койку, а на диван в любимом кабинете.

«Дуэли были запрещены. Была надежда, что его дома просто вылечат и все обойдется благополучно. Никто не понимал, что ранение смертельное. Действительно, он был удивительно крепок, здоров, закален. Он очень много ходил пешком, даже ходил пешком в Царское село, известно это. Это тренированные такие были ноги, и он был не полным человеком, сухим, поджарым», – рассказала директор Мемориального музея – квартиры А.С. Пушкина Галина Седова.

Около 19:00 Пушкина осматривает врач, лейб-медик Николай Арендт, доктор императора Николая I. Самодержец не вмешивается, поэта лечат лучшие врачи Петербурга. Арендт прошел войну 1812 года, провел более 800 операций, хорошо знал пациента. После осмотра он диагностирует бледность, учащенный пульс, жажду, тошноту. Все это следствие большой потери крови, до двух литров.«Вот Арендт увидел его, человек, который видел сотни таких пациентов раньше, вышел и сказал: «Штука скверная, он умрет», – сказала Галина Седова.

Пуля диаметром около 12 миллиметров прошла сверху вниз, через сюртук Пушкина. Проникла в живот в двух дюймах от правой подвздошной кости и застряла в крестцовой части позвоночника. Она задела кишечник, повредила вены и артерии. «Когда они приехали на Черную речку, секунданты отмерили 10 шагов. Это было меньше 10 метров, порядка семи с половиной – восьми метров. И пистолеты, которые использовались, были достаточно крупные, с очень большими пулями. Весом они были 17,63 грамма. С расстояния восьми метров они обладали очень страшной убойной силой», – пояснила научный сотрудник Военно-медицинского музея Татьяна Шомина.

Все, что могли сделать врачи XIX века в той ситуации, – осмотреть рану. Тот же Арендт умел извлекать пули из мягких тканей и конечностей, если надо, мог провести ампутацию, были инструменты, перевязочные материалы, но опыта полостных операций на животе доктор, как и его коллеги, не имел.

«Не было тогда наркоза, не было антибиотиков, не было антисептиков. И подобное вмешательство ни к чему бы не привело, поэтому Арендт отказался от зондирования», – пояснила Татьяна Шомина.

А сегодня Пушкин был бы прооперирован в течение считанных минут после доставки в стационар, причем без больших разрезов – через проколы лапароскопом хирурги удалили бы пулю.

«Проводится ультразвуковое исследование, рентгенографическое исследование, компьютерная томография. Это делается мгновенно, если, конечно же, позволяет состояние пострадавшего транспортировать его в кабинет компьютерной томографии. Если нет, то ограничиваются просто ультразвуковым исследованием, рентгенографией и осмотром», – рассказал Эдуард Цветков.

А в 1837-м Александра Сергеевича лечили холодным питьем и прикладыванием льда к области вокруг раны. В ночь с 8 на 9 февраля у поэта появляется сильная боль в животе, вздутие.

«Арендт все-таки распорядился дать ему опий, после которого ему стало немножечко легче. Когда друзья говорили ему, что можно простонать, тебе будет легче, он отвечал: «Не могу, жена услышит, и смешно, чтобы такой вздор мог меня пересилить!» – рассказала Галина Седова.

Врачи начали подозревать у пациента Пушкина перитонит. Это воспаление брюшины – тонкой пленки, которая покрывает внутреннюю поверхность полости и органы, расположенные в ней. Сопровождается болью, температурой выше 38 градусов, приступами тошноты и рвоты. Чтобы уменьшить страдания, Александру Сергеевичу назначают касторку и … клизму. Надеялись так промыть кишечник. Но это не помогло: поэта пришлось поворачивать, сломанные крестцовые кости пронзила боль.

«На тот момент, наверное, врачи подразумевали, что у него имеется непроходимость кишечная, и одним из вариантов, который в том числе стимулируют кишечник, является клизма. Но это, конечно, не то что прошлый, это позапрошлый век. Сейчас бы, наверное, вопрос стоял об открытой хирургии», – сказал профессор кафедры военно-полевой хирургии ВМА имени Кирова Александр Петров.

9 февраля 1837 года к 12 часам пульс больного увеличился до 120 ударов в минуту. Появился жар. От лихорадки пациенту назначили пиявки, 25 штук. В результате поэт потерял еще больше крови, началась гипоксия – кислородное голодание.

«Лично мое мнение, наверное, мнение нашей кафедры, заключается в том, что при наличии большой кровопотери, при наличии повреждения внутренних органов и развития перитонита шансов у него, наверное, не было», – сказал профессор кафедры военно-полевой хирургии ВМА имени Кирова Александр Петров.В следующую ночь пульс начал замедляться. А к полудню 10 февраля исчез вовсе. Смерть пациента и поэта Александра Пушкина врачи зафиксировали в 16 часов 45 минут. Ровно через 46 часов после дуэли.

Современные хирурги уверены: ранение и раздробленные кости спровоцировали сильнейший травматический шок. Сегодня клинический случай Александра Пушкина в медицинских вузах изучают будущие врачи.

«Действительно, такие случаи представляются курсантам. И как ставится задача: что бы вы сделали на месте ранения? А как бы вы эвакуировали? А куда бы его эвакуировали и что бы делали в стационаре? А что вам для обследования такого ранения нужно? А что бы вы предположили из повреждений?» – рассказал Александр Петров.