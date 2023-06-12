Принц Эндрю отказался покинуть королевскую резиденцию

Герцог Йоркский отказался уезжать из своего дома на время строительных работ, опасаясь, что никогда не сможет вернуться обратно. Об этом пишет Daily Mail.

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Карл III заинтересован в том, чтобы принц Эндрю покинул свой дом Royal Lodge в Виндзоре, потому что он планирует сократить расходы на монархию. Тем более что принц Эндрю после скандала с Джеффри Эпштейном перестал выполнять обязанности члена королевской семьи и делит 30-комнатный особняк стоимостью £30 млн только со своей бывшей женой Сарой, герцогиней Йоркской.

«Король считает, что особняк можно было бы перепрофилировать, но Эндрю, который взял дом в долгосрочную аренду у покойной королевы-матери и вложил в ремонт до £7 млн из своего состояния, отказывается идти на попятную», — пишет Daily Mail.

По данным The Mail, в конце этого лета в доме будут проведены ремонтные работы, в том числе ремонт крыши, которые были оплачены самим Эндрю.

Герцог Йоркский опасается, что его могут выселить, если он покинет дом даже на время.

«Поздним летом у Эндрю запланирован ремонт крыши, который займет несколько месяцев, и ему сообщили, что оставаться в доме во время ремонта может быть проблематично. Но он не хочет уезжать», — сказал источник.