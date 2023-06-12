Принц Эндрю отказался покинуть королевскую резиденцию на время строительных работ
Герцог Йоркский отказался уезжать из своего дома на время строительных работ, опасаясь, что никогда не сможет вернуться обратно. Об этом пишет Daily Mail.
Карл III заинтересован в том, чтобы принц Эндрю покинул свой дом Royal Lodge в Виндзоре, потому что он планирует сократить расходы на монархию. Тем более что принц Эндрю после скандала с Джеффри Эпштейном перестал выполнять обязанности члена королевской семьи и делит 30-комнатный особняк стоимостью £30 млн только со своей бывшей женой Сарой, герцогиней Йоркской.
«Король считает, что особняк можно было бы перепрофилировать, но Эндрю, который взял дом в долгосрочную аренду у покойной королевы-матери и вложил в ремонт до £7 млн из своего состояния, отказывается идти на попятную», — пишет Daily Mail.
По данным The Mail, в конце этого лета в доме будут проведены ремонтные работы, в том числе ремонт крыши, которые были оплачены самим Эндрю.
Герцог Йоркский опасается, что его могут выселить, если он покинет дом даже на время.
«Поздним летом у Эндрю запланирован ремонт крыши, который займет несколько месяцев, и ему сообщили, что оставаться в доме во время ремонта может быть проблематично. Но он не хочет уезжать», — сказал источник.
Букингемский дворец отказался от комментариев.