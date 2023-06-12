Надо уметь идти вперед: жизненные кредо Сильвио Берлускони

Ветеран итальянской и всей мировой политики Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Он четыре раза возглавлял правительство своей страны. В минувшую пятницу, 9 июня, он был госпитализирован в одну из больниц Милана, сообщает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Харизма, харизма и еще раз харизма. Сильвио Берлускони неизбежно вызывал эмоции. Одни его ненавидели, другие смотрели с обожанием. Скандальный, эпатажный и очень богатый. Сумел прожить долго и ярко. Как говорится, жизнь – лучший сценарист. В случае синьора Сильвио в итоге получилась и «мыльная опера», и триллер, и драма, и немного комедия.

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В детстве он доил коров и был добытчиком в семье – каждый вечер мальчишка приносил домой ведерко простокваши. Он знал, как неприятно урчит в животе, когда хочется есть. Отсюда стремление к богатству. Приличное образование и хороший старт в строительной фирме. Бум 1960-х принес ему первые большие деньги. Еще недавно он пел в барах и водил экскурсии, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Почувствовав вкус денег, он приобрел несколько телеканалов и газет. Купив футбольный клуб «Милан», он окончательно сформировал образ «Италия – это я». После 50-ти миллиардер Берлускони идет в политику. Все остальное у него есть.

В фильме «Лоро» итальянский режиссер Соррентино основательно прошелся по любвеобильности бывшего премьера. «Бунга-бунга» – эти слова в Италии знает каждый. Так назывались вечеринки на 70-комнатной вилле Берлускони. По сути, это дворец, где днем творилась большая деловая политика, а вечерами…

Эти вечеринки обернутся для Берлускони уголовными преследованиями. Подсчитано, за всю жизнь он становился фигурантом 60 судебных процессов. На услуги адвокатов экс-премьер потратил 700 миллионов долларов. Диапазон обвинений в адрес Берлускони впечатляет: от связей с мафией до отношений с несовершеннолетними проститутками, от подделки финансовых документов до взяток и ухода от налогов.

Однако обвинительный приговор ему выносили лишь трижды. В конечном итоге с него снимали все обвинения. Непотопляемый. Он оставался на политическом олимпе всегда, неизменно критикуя действующую власть.

«Сегодня в Италии, в Европе и в мире серьезный лидерский кризис, надо уметь идти вперед и смотреть в будущее», – говорил Берлускони.

В силе дружбы с Владимиром Путиным с Берлускони мог лишь посоревноваться бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер. Между Путиным и Берлускони сначала возникли взаимная симпатия и уважение. Позже они стали настоящими друзьями. Берлускони всегда лестно высказывался в адрес российского президента. Даже тогда, когда Путина критиковали европейские политики.