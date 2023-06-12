Маргарита Коненкова: что стало с «русской Матой Хари»
В 1998 году с аукциона были проданы письма физика Альберта Эйнштейна к жене советского скульптора Сергея Конёнкова Маргарите. В посланиях прославленный учёный называет женщину «любимейшей Маргаритой» и с тоской рассказывает о том, как нелегко ему без неё живётся. Но связь с Эйнштейном далеко не единственный факт из биографии Конёнковой, который вызывает много вопросов. Некоторые моменты из жизни Маргариты Ивановны и вовсе засекречены до сих пор, хотя скончалась она ещё в 1980 году.
Удивительная и восхитительная
Маргарита появилась на свет в 1895 году в Сарапуле в семье руководительницы приюта для маленьких сирот и судебного работника. А дядя Маргариты был успешным адвокатом, который в начале Гражданской войны одним из первых начал помогать беженцам.
После окончания школы Маргарита отправилась покорять Москву, где окончила юридические курсы мадам Полторацкой. Как-то на амбициозную девушку обратил внимание известный скульптор Сергей Конёнков. Он сделал Маргарите предложение, но получил отказ. Причина проста – разница в возрасте составляла 21 год. Несмотря на это, мужчина оказался настойчивым. Он ухаживал за Маргаритой на протяжении 7 лет, пока не добился своего. Мужем и женой они стали в 1922 году.
Спустя год Конёнковы отправились в Нью-Йорк для участия в выставке русского и советского искусства. Их командировка затянулась. Обратно на родину они вернулись только через два десятилетия.
Роман во благо СССР
В 1935 году Принстонский университет заказал Конёнкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Благодаря этому заказу американский учёный смог познакомиться с Маргаритой. На момент их встречи Конёнковой было 39 лет, а Эйнштейну – 56.
Но позже выяснилось, что Маргарита Ивановна не просто так задержалась в США, да и роман с Эйнштейном закрутила вовсе не по своей воле. Конёнкова оказалась «русской Матой Хари» – агентом влияния, работавшим на советскую разведку. Ей требовалось «оказывать влияние» на учёных, задействованных в разработке ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен».
С учётом того, что чету Конёнковых спустя 22 года приняли в Москве с почётом, с выполнением секретного задания Маргарита блестяще справилась. Ни один из так называемых «возвращенцев» до этого не получал столько «плюшек» от советской власти.
Конёнкова пережила своего супруга на девять лет. Скончалась же она от истощения. Приставленная к разведчице помощница оказалась не очень внимательной к выполнению своих обязанностей…