Маргарита Коненкова: что стало с «русской Матой Хари»

В 1998 году с аукциона были проданы письма физика Альберта Эйнштейна к жене советского скульптора Сергея Конёнкова Маргарите. В посланиях прославленный учёный называет женщину «любимейшей Маргаритой» и с тоской рассказывает о том, как нелегко ему без неё живётся. Но связь с Эйнштейном далеко не единственный факт из биографии Конёнковой, который вызывает много вопросов. Некоторые моменты из жизни Маргариты Ивановны и вовсе засекречены до сих пор, хотя скончалась она ещё в 1980 году.

© Русская Семерка

Удивительная и восхитительная

Видео дня

Маргарита появилась на свет в 1895 году в Сарапуле в семье руководительницы приюта для маленьких сирот и судебного работника. А дядя Маргариты был успешным адвокатом, который в начале Гражданской войны одним из первых начал помогать беженцам.

После окончания школы Маргарита отправилась покорять Москву, где окончила юридические курсы мадам Полторацкой. Как-то на амбициозную девушку обратил внимание известный скульптор Сергей Конёнков. Он сделал Маргарите предложение, но получил отказ. Причина проста – разница в возрасте составляла 21 год. Несмотря на это, мужчина оказался настойчивым. Он ухаживал за Маргаритой на протяжении 7 лет, пока не добился своего. Мужем и женой они стали в 1922 году.

Спустя год Конёнковы отправились в Нью-Йорк для участия в выставке русского и советского искусства. Их командировка затянулась. Обратно на родину они вернулись только через два десятилетия.

Роман во благо СССР

В 1935 году Принстонский университет заказал Конёнкову скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Благодаря этому заказу американский учёный смог познакомиться с Маргаритой. На момент их встречи Конёнковой было 39 лет, а Эйнштейну – 56.

Но позже выяснилось, что Маргарита Ивановна не просто так задержалась в США, да и роман с Эйнштейном закрутила вовсе не по своей воле. Конёнкова оказалась «русской Матой Хари» – агентом влияния, работавшим на советскую разведку. Ей требовалось «оказывать влияние» на учёных, задействованных в разработке ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен».

С учётом того, что чету Конёнковых спустя 22 года приняли в Москве с почётом, с выполнением секретного задания Маргарита блестяще справилась. Ни один из так называемых «возвращенцев» до этого не получал столько «плюшек» от советской власти.